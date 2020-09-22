На предприятии «Технодинамики» стартовал Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»

На АО «НПП «Респиратор» холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех стартовал Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Его цель – обеспечить более 20% прироста производительности труда к 2024 году на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Оператор проекта — АНО «Федеральный центр компетенций».

Научно-производственное предприятие «Респиратор» (АО «НПП «Респиратор») разрабатывает и производит системы пожаротушения и кислородные системы для экипажей и пассажиров авиации, воздушно-дыхательное снаряжение для подводников, акваланги для водолазов судоремонтных и судостроительных организаций, дыхательное оборудование для спасателей МЧС, врачей скорой помощи и реанимационных отделений больниц.

Для реализации проекта на АО «НПП «Респиратор» сформирована рабочая группа. Стартовала разработка мероприятий по внедрению «бережливых» технологий. В качестве пилотного производственного потока был выбран сборочный цех. На этой площадке сотрудники предприятия совместно с экспертами Федерального центра компетенций приступят к оптимизации производственного процесса. В дальнейшем результаты, достигнутые на пилотном участке, будут транслироваться и на другие подразделения завода.

«Участие предприятий холдинга в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости» способствует росту конкурентоспособности российской экономики в целом. Это долгий, но стратегически важный путь по созданию культуры высокой производительности и эффективности», — отметил генеральный директор холдинга «Технодинамика», куратор Ульяновского и Пензенского региональных отделений Союза машиностроителей России, член бюро Лиги содействия оборонным предприятиям Игорь Насенков.

Мероприятия национального проекта предполагают глубокое системное совершенствование существующей экономической базы для обеспечения устойчивого роста производительности труда в стране.

«Для АО «НПП «Респиратор» участие в нацпроекте — это отличная возможность стать более конкурентоспособными в современных условиях меняющегося рынка, что является залогом стабильности для каждого сотрудника», — подчеркнул генеральный директор АО «НПП «Респиратор» Дмитрий Скрипачев.

Холдинг «Технодинамика» специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали и агрегаты для таких отраслей промышленности как нефтяная и газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. «Технодинамика» включает в себя 35 предприятий, расположенных по всей стране – в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Архангельской области и других регионах России. Холдинг входит в состав Госкорпорации Ростех.

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.