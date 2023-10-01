На предприятиях KAMA TYRES прошел конкурс профессионального мастерства

На предприятиях KAMA TYRES состоялся конкурс профессионального мастерства среди молодых сборщиков покрышек. В конкурсе приняли участие 42 работника ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» в возрасте до 35 лет.

Состязания проходили в два этапа. В рамках первого участникам предстояло за полчаса ответить на 20 вопросов, связанных с профилем деятельности, знаниями правил охраны труда и промышленной безопасности, экологической политикой предприятия, бережливым производством, экономикой и прочими аспектами трудовой деятельности.

Во второй этап прошли по 12 работников от каждого завода, набравших по итогам первого этапа максимальное количество баллов. Их разбили на пары и поставили задачу — на время собрать три покрышки (Viatti, KAMA, KAMA PRO) в правильной последовательности, соблюдая весь технологический цикл наложения очередности деталей, и с учетом требований охраны труда. За дефекты или невыполнение одного из пунктов конкурсных требований у участников отнимали баллы. Например, превышение лимита времени стоило 1 балла, а бракованное изделие — 12 баллов.

«Лучшими сборщиками» KAMA TYRES стали Руслан Ильясов и Ильдар Яхин, работники «Нижнекамского завода грузовых шин». На 2 месте – работники завода «Нижнекамскшина» Урал Билалов и Павел Куликов. А 3 место — у Петра Савицкого и Никиты Макарова, сборщиков «Нижнекамского завода грузовых шин».