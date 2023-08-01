На предприятиях KAMA TYRES, стартовало производство новых шин для квадроциклов КАМА QUADRO ATM

Общество
1 августа 2023

Предприятия KAMA TYRES анонсировали расширение линейки шин для квадроциклов КАМА QUADRO ATM. Были разработаны и запущены в серийное производство две новые модели. Новинкой стала модель в типоразмере 26х11-12 (категория скорости L, максимальная скорость до 120 км/ч) и в размере 27х9-12 (категория скорости K, максимальная скорость до 110 км/ч).

Производитель отмечает, что шины для квадроциклов КАМА QUADRO ATM подойдут для комплектации большинства квадроциклов. Так, эксперты разрабатывали модельный ряд с учетом запросов потребителей – сейчас в линейке представлены большинство востребованных типоразмеров.

Производитель выделяет ряд эксплуатационных особенностей шин КАМА QUADRO ATM для квадроциклов. Новинка может ошипована, а значит использоваться и зимой, и летом. Оптимальная высота и наклон боковой стенки блоков протектора обеспечивают устойчивость и управляемость при движении на твердых покрытиях и высокие тяговые свойства при движении по бездорожью или каменистой поверхности.

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