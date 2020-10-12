На ресурсе международного реестра ClinicalTrials.gov появился протокол клинических исследований «Арепливира»

Группа компаний «ПРОМОМЕД» успешно создала препарат «Арепливир», предназначение которого заключается в борьбе с коронавирусной инфекцией. Производитель предоставил данные клинических исследований эффективности и безопасности применения этого препарата для борьбы с COVID-19 авторитетному международному регистру ClinicalTrials.gov. Следует напомнить, что он был создан в 2000 году Национальным институтом здоровья США. Регистр занимается регистрацией мировых клинических исследований, проводит их анализ и обеспечивает обмен мнениями между врачами на международном уровне.

Сообщается, что представленные ГК «ПРОМОМЕД» данные по «Арепливиру» успешно прошли процедуру рецензирования на регистре ClinicalTrials.gov. Их протокол опубликован на портале. Публикация результатов клинических исследований для всех желающих планируется на ближайшее время.