Широкий ассортимент бытовой техники VÄRD вывел на рынок российский производитель

Российский производитель бытовой техники «Е.Кампани» официально представил рынку свой бренд VÄRD. 21 июня состоялась презентация, на которой команда компании рассказала о своей экспертизе, создании бренда и планах на будущее.

«Мы запускаем новый бренд, чтобы вернуть российскому потребителю ощущение защищенности, надежности и спокойствия. VÄRD создает безопасное технологичное пространство и позволяет чувствовать уверенность в сегодняшнем дне», – говорит генеральный директор «Е.Кампани» Алексей Беляков.

В ходе подготовки к запуску был проведен аудит порядка 50 заводов, из которых отобрали только 15, набравших максимальный балл в Factory Audit Checklist. После этого была реализована доставка в Россию 200 образцов техники, которые прошли три этапа тестирования.

«Результатом проделанной скрупулезной работы является ассортимент из 53, выверенных до мелочей, моделей в десяти продуктовых категориях. Мы досконально знаем и уверены в надежности каждой единицы техники под брендом VÄRD», – добавляет Беляков.

В ассортименте VÄRD нет стандартизированных моделей. Все они, в тесном сотрудничестве с партнерами бренда, были доработаны и доведены до высокого технологического уровня. Свою уверенность в качестве техники руководство компании выражает в уникальном на данный момент предложении на рынке – трехлетней гарантии на все приборы крупной бытовой техники.

Мероприятие прошло в новом модном пространстве Flava Event Dom. Флагманские продукты VÄRD представили в формате интерактивного шоу. Мероприятие посетило более 100 гостей, среди которых были журналисты, инфлюенсеры, партнеры бренда и представители крупных сетевых магазинов.

Справка о компании

Российская компания “Е.Кампани” (E.Company) основана осенью 2022 года командой опытных экспертов рынка бытовой техники. Она выполняет полный цикл работ по производству, импортированию и обслуживанию крупной бытовой техники под собственным брендом Värd, осуществляет гарантийное обслуживание, а также поставляет запасные части широкого спектра производителей. VÄRD – российский бренд крупной бытовой техники, созданный по европейским стандартам качества и сервисного обслуживания. Скандинавские корни названия транслируют главные потребительские ценности продукта – простоту в использовании, эргономичность, лаконичный дизайн и высокий уровень качества. В ассортиментную линейку продуктов входят: духовые шкафы, вытяжки, газовые, индукционные и электрические варочные поверхности, холодильники, посудомоечные и стиральные машины, а также сушильные барабаны, стирально-сушильные машины, встраиваемые микроволновые печи и винные шкафы. Высококачественная сборка, в которой каждый элемент был тщательно продуман и протестирован инженерами и дизайнерами, имеет свое продолжение в расширенном гарантийном обслуживании — 3 года на всю крупную бытовую технику. Производство продуктов VARD размещено на ведущих фабриках Турции и Китая, прошедших аудит по системе оценки качества и надежности европейского стандарта. Генеральным директором компании является Алексей Беляков.