Широкий ассортимент бытовой техники VÄRD вывел на рынок российский производитель

Общество
29 июня 2023

Российский производитель бытовой техники «Е.Кампани» официально представил рынку свой бренд VÄRD. 21 июня состоялась презентация, на которой команда компании рассказала о своей экспертизе, создании бренда и планах на будущее.

«Мы запускаем новый бренд, чтобы вернуть российскому потребителю ощущение защищенности, надежности и спокойствия. VÄRD создает безопасное технологичное пространство и позволяет чувствовать уверенность в сегодняшнем дне», – говорит генеральный директор «Е.Кампани» Алексей Беляков.

В ходе подготовки к запуску был проведен аудит порядка 50 заводов, из которых отобрали только 15, набравших максимальный балл в Factory Audit Checklist.  После этого была реализована доставка в Россию 200 образцов техники, которые прошли три этапа тестирования.

«Результатом проделанной скрупулезной работы является ассортимент из 53, выверенных до мелочей, моделей в десяти продуктовых категориях. Мы досконально знаем и уверены в надежности каждой единицы техники под брендом VÄRD», – добавляет Беляков.

В ассортименте VÄRD нет стандартизированных моделей. Все они, в тесном сотрудничестве с партнерами бренда, были доработаны и доведены до высокого технологического уровня. Свою уверенность в качестве техники руководство компании выражает в уникальном на данный момент предложении на рынке – трехлетней гарантии на все приборы крупной бытовой техники.

Мероприятие прошло в новом модном пространстве Flava Event Dom. Флагманские продукты VÄRD представили в формате интерактивного шоу. Мероприятие посетило более 100 гостей, среди которых были журналисты, инфлюенсеры, партнеры бренда и представители крупных сетевых магазинов.

Справка о компании

Российская компания “Е.Кампани” (E.Company) основана осенью 2022 года командой опытных экспертов рынка бытовой техники. Она выполняет полный цикл работ по производству, импортированию и обслуживанию крупной бытовой техники под собственным брендом Värd, осуществляет гарантийное обслуживание, а также поставляет запасные части широкого спектра производителей. VÄRD – российский бренд крупной бытовой техники, созданный по европейским стандартам качества и сервисного обслуживания. Скандинавские корни названия транслируют главные потребительские ценности продукта – простоту в использовании, эргономичность, лаконичный дизайн и высокий уровень качества. В ассортиментную линейку продуктов входят: духовые шкафы, вытяжки, газовые, индукционные и электрические варочные поверхности, холодильники, посудомоечные и стиральные машины, а также сушильные барабаны, стирально-сушильные машины, встраиваемые микроволновые печи и винные шкафы. Высококачественная сборка, в которой каждый элемент был тщательно продуман и протестирован инженерами и дизайнерами, имеет свое продолжение в расширенном гарантийном обслуживании — 3 года на всю крупную бытовую технику. Производство продуктов VARD размещено на ведущих фабриках Турции и Китая, прошедших аудит по системе оценки качества и надежности европейского стандарта. Генеральным директором компании является Алексей Беляков.

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