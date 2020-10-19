На рынок вышел валютный продукт с гарантированной доходностью в 3 % годовых

В октябре этого года компания «Ренессанс Жизнь» запустила новую программу накопительного страхования жизни — «Валютный актив». Она отличается от традиционных накопительных программ и позволяет делать сбережения в долларах США с гарантированным доходом 3% годовых.

Договор по программе заключается на 2 года. Для этого достаточно оставить заявку на сайте. По условиям программы, клиент делает единовременный взнос в размере от 500 до 10 000 долларов США. Важное преимущество перед другими страховыми продуктами — доход 3 % изначально прописан в договоре и не зависит от каких-либо внешних факторов. Гарантированно в конце договора клиент получит 106 % от суммы взносов. То есть, если сделан взнос 5 000 долларов, через 2 года вы получите 5 300 долларов.

Для тех, кто купил валюту, планирует копить деньги в долларах или хочет попробовать себя в инвестициях, «Валютный актив» — возможность сделать это без рисков. Доход 3 % — очень высокая ставка для долларовых накоплений. Портфель долларовых инструментов, а также системный риск-менеджмент позволяют выплачивать такую доходность клиенту. Для сравнения: по валютным вкладам в банках клиенты получают в среднем около 1 % дохода (согласно данным banki.ru на 19.10.2020 при сумме вклада 5 000 $ на 2 года), по еврооблигациям в долларах США с погашением через 2 года — до 2 % (согласно данным banki.ru на 19.10.2020 при вложении 5 000 $ с погашением через 2 года).

«Валютный актив» был разработан по концепции уже существующего продукта «Ценный актив», который позволяет делать рублевые накопления с доходом до 15 % годовых. Страховая компания получила много обратной связи от клиентов «Ценного актива» с просьбой сделать аналогичную программу для долларовых накоплений. Так, эксперты «Ренессанс Жизнь» приступили к разработке валютной программы в ответ на запросы людей.

«В условиях волатильности курса рубля и его постепенной девальвации все больше россиян делает накопления в валюте, чтобы, как минимум, сохранить покупательную способность своих сбережений. Поэтому мы предлагаем актуальный и доступный для широкой аудитории двухлетний продукт с гарантированной доходностью, которая выше, чем у валютных депозитов. По окончании программы клиент получит обозначенный в договоре доход независимо от ситуации на фондовом рынке. Также обеспечены стандартные для страхования жизни юридические гарантии: средства не могут быть арестованы или взысканы по решению суда и не делятся при разводе», — отмечает генеральный директор СК «Ренессанс Жизнь» Олег Киселев.

Как было отмечено выше, в «Ренессанс Жизнь» это уже вторая программа накопительного страхования с высоким гарантированным доходом. В конце прошлого года была запущена программа «Ценный актив». Она заключается на 5 лет и позволяет получить доход по накоплениям в рублях до 15 % годовых. Ставка зависит от размера взноса, но при этом также фиксируется в договоре. Максимальный процент по программе достигается в том числе за счет налогового вычета.

Теперь делать накопления под высокий процент можно и в долларах, и в рублях.