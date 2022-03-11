На сайте бизнес-отзывы.рф можно написать отзыв о любой российской компании

Новый b2b сервис для проверки контрагентов-юридических лиц (компаний) запущен в Российской Федерации. На данном отзовике представлена вся базовая юридическая информация о компаниях, зарегистрированных в РФ, такая как ОГРН, ИНН, юридический адрес, а также ФИО и должность руководителя организации. Данная информация является достоверной, что стало возможным благодаря интеграции сервиса бизнес-отзывы.рф с государственным реестром юридических лиц ФНС России.

Оставить отзыв о любой компании, ООО, АО или НКО теперь можно без регистрации, но представитель организации может обжаловать публикацию такого отзыва в том случае, если он не содержит фактов или не подтвержден документально. Команда отзовика бизнес-отзывы.рф развивает проект с уклоном на создание благоприятной атмосферы в деловой среде и защиты всех сторон бизнес-процессов от действий мошенников. На сайте доступен поиск отзывов по ИНН, ОГРН или названию компании, также вы можете увидеть связанные юридические лица или добавить связь самостоятельно.

В ближайшем будущем мы добавим возможность регистрации представителям компаний, и они смогут оставлять комментарии и редактировать контактные данные своей организации, что позволит правильно работать с репутацией, а пользователи будут видеть то, что руководству компании важно мнение клиентов.

Напишите и вы свой отзыв о любой российской компании, и его увидят тысячи пользователей со всей России.