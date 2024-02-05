На SHOT SHOW в США представлена технология инфракрасного ночного видения Guide sensmart

Яркое событие для сектора охотничих товаров, выставка SHOT show, завершилась в США. Являясь главной выставкой международной охотничей и стрелковой отрасли, SHOT show привлекла профессиональных поставщиков и энтузиастов со всего мира, желающих познакомиться с новейшими достижениями в сфере охоты, современнейшим снаряжением и новостями досуга на природе.

Guide sensmart team at SHOT show 2024

Компания Guide sensmart усовершенствовала свой ассортимент продукции, представив новые и традиционные изделия, например мультиспектральный, объединяющий изображения в различных спектрах тепловизионный монокуляр серии TL, цифровой прибор дневного и ночного видения серии DR и тепловизионный прицел серии TU. Каждое изделие отражает новейшие технологии и творческий подход, и все они предназначены для обеспечения пользователям исключительного качества изображений.

Новейшее изделие компании Guide sensmart, тепловизионный прицел TU Gen2 LRF, получило большой отклик среди самых разных заинтересованных групп и любителей досуга на природе благодаря впечатляющим возможностям визуализации. Данное изделие отличается передовым 12 мкм детектором ИК-излучения высокого разрешения и AMOLED-дисплеем с высоким разрешением 1440×1080, а также мощным алгоритмом обработки изображения PureIR и позволяет получить более четкое и подробное визуальное представление информации. Конструкция изделия была скрупулезно оптимизирована для повышения удобства пользователя, а время работы от аккумулятора увеличено до 12 часов.