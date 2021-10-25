На склоне горы Бытха в Сочи откроется экологический парк

На горе Бытха в Сочи работу завершила группа дендрологов. Целых четыре сезона они описывали произрастающие в этой местности растения. Как выяснилось, в своем большинстве они относятся к разряду краснокнижных. Помимо этого ученые определили зоны, в которых в первую очередь требуется восстановить засохшие кустарники, деревья, а также уничтоженные вредителями ценные растения.

Мероприятия по высадке саженцев уже стартовали. Перед этим склон горы работники очистили от зарослей ажины.

«Совершенно не случайно мы выбрали это место для посадки ценных пород деревьев и кустарников. Это именно та зона экологического парка, в которой не проходят пешеходные тропы, тут также нет каких-либо малых архитектурных форм. На данный момент высаживается иглица колхидская. В общей сложности мы высадим здесь порядка 4 000 кустов, из них – несколько видов краснокнижных растений. Мероприятия по высадке растений проводятся под контролем сотрудников, направленных к нам межрегиональным управлением Росприроднадзора», – рассказала Наталья Симонтенко, PR-директор холдинга «AVA Group».

Она добавила, после завершения мероприятий по высадке растений, начнется следующая фаза реконструкции экологического парка. Специалисты обустроят на склоне горы отдельные функциональные зоны, предназначенные для прогулок на свежем воздухе, отдыха с детьми или занятий спортом. Также инженеры обустроят несколько обзорных площадок, с которых открывается превосходный панорамный вид на главный Кавказский хребет.

Источник фото: ki-news.ru