На станциях МЦД запустили трансляцию детских рисунков в честь года с запуска Московских центральных диаметров

Москва, 30 ноября 2020 г. АО «Трансмашхолдинг» совместно с Департаментом транспорта и ГУП «Московский метрополитен» провели в Instagram конкурс детских рисунков «Мои первые путешествия на поезде «Иволга» по МЦД». Мероприятие посвящено первому дню рождения МЦД 21 ноября 2020 г. Работы 18 победителей конкурса можно увидеть на больших брендированных интерактивных экранах на пяти станциях МЦД. Об этом сообщили в Дирекции по внешним связям и корпоративным коммуникациям холдинга.

Конкурс проводился на страничке @mcd1god в Instagram среди детей 6-14 лет в четырех номинациях: рисунки, посвященные теме станций МЦД, поезду «Иволга», видению проекта МЦД и поезда «Иволга» в будущем. В четвертой, «специальной номинации», рисунки оценивали пользователи Instagram: победителя выбрали по количеству лайков под постом с изображением работы.

Для участия в конкурсе дети должны были подготовить рисунок на одну из предложенных тем, выложить ее на свою страницу или страницу родителей с тэгом конкурса и подписаться на аккаунты организаторов мероприятия. За 10 дней конкурса было прислано более 120 работ детей, проживающих в Москве, Подмосковье и других регионах России.

Членами жюри конкурса стали представители «Трансмашхолдинга», МЦД и Департамента транспорта Москвы. Жюри отмечало персональное видение ребенка, эмоциональную составляющую рисунков, сценарную память. Однако, по словам членов жюри, определить лучшие среди стольких талантливо сделанных работ было очень непросто: абсолютно все они передают яркие творческие способности каждого из детей. Участники конкурса передали на бумаге свой неповторимый взгляд на проект МЦД и поезд «Иволга» и проявили замечательную фантазию: например, некоторые работы были выполнены зубной щеткой, с помощью пластилина и даже в виде разрисованной кормушки для птиц!

Событие поддержали московские блогеры и тематические сообщества, молодые мамы и художественные школы. Кроме того, партнером конкурса стал Музей-усадьба «Остафьево», который находится рядом с одноименной станцией МЦД-2. Музей отметил 6 работ и пригласил победителей и участников погулять по усадьбе.

Конкурс детских рисунков «Мои первые путешествия на поезде «Иволга» по МЦД» стал интересным опытом работы с юными пассажирами и их родителями, а также показал возросшую значимость доступного общественного транспорта и комфортных пригородных перевозок для семей с детьми.

Все работы детей будут демонстрироваться на экранах до 25 декабря на станциях МЦД Долгопрудная, Волоколамская, Славянский бульвар, Нахабино, Новохохловская. Рисунки также можно посмотреть на странице конкурса в Instagram @mcd1god.

ТМХ (Трансмашхолдинг) – №1 среди производителей железнодорожного и городского рельсового транспорта в России и СНГ и №4 – на международном рынке. Компания предлагает полный спектр продуктов и услуг: от дизайна и инжиниринга до модернизации, сервисных контрактов жизненного цикла и цифровых систем управления движением.

ТМХ – российская компания со штаб-квартирой в Москве и международными подразделениями в Швейцарии, Венгрии, ЮАР, Египте, Аргентине, Белоруссии и Казахстане. В структуру холдинга входит 16 производственных и сборочных площадок в России и других странах мира, а география работы охватывает более 30 государств.