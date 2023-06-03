На территории парка-отеля Доброград открывается Доброград Village с новым форматом отдыха в живописных коттеджах

В последние два-три года в России значительно возросла популярность загородного отдыха и проведения досуга на природе. В ответ на запрос клиентов парк-отель Доброград расширяет возможности для отдыха: 1 августа на территории комплекса открывается Доброград Village. Коттеджи находятся в живописной зоне и созданы для расслабленного отдыха за городом.

Всего для гостей будут доступны 4 варианта домов: от 29 до 88 кв. м. Каждый коттедж оборудован кухней и зоной столовой. В зависимости от площади, в домах от 1 до 3 спален с дополнительным спальным местом.

На придомовой территории — терраса для парковки велосипедов и детской коляски, мангальная зона, а у самых больших коттеджей располагаются беседки. На общей территории комплекса Village есть большая костровая, качели и шезлонги.

В ближайшем доступе — парк Доброграда с игровой и спортивной зонами: в распоряжении гостей детские площадки, велосипедные трассы, мини-гольф, баскетбольная площадка, поле для мини-футбола, крытый спортивный комплекс Гранд-Арена и тренировочный гольф-центр. Комплекс расположен в окружении красивой природы и соснового бора. В парке в пешей доступности находятся рестораны «Доброград» и «Галерея вкусов».

Доброград Village входит в структуру парка-отеля Доброград. Таким образом, гостям коттеджей будет доступен весь комплекс услуг отеля класса 4 звезды: от клининга до питания на шведской линии ресторана.

Доброград — новый российский город, в котором благодаря современным технологиям и передовой урбанистике создаются максимально комфортные условия для жизни, работы и самореализации человека. Это место с актуальной масштабной городской инфраструктурой и качественным доступным жильем. Архитектурная концепция предусматривает формирование городской среды, отвечающей требованиям людей нескольких поколений, сохранение красоты природы и экологии территории, а также создание новых рабочих мест. Согласно градостроительному плану, к 2039 году число жителей достигнет 50 тысяч человек. На территории города будет построено 1 543 000 кв. м жилья и 985 000 кв. м коммерческой недвижимости.