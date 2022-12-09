На туристическом портале Discover Moscow появился новогодний путеводитель

В подборках — актуальные предложения для путешественников и жителей Москвы.

Официальный туристический портал столицы Discover Moscow представил свою версию новогоднего гида по городу. В него вошли экскурсионные маршруты, события и места, куда можно отправиться в преддверии праздника и на каникулах, рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Москва — одно из самых популярных направлений России для культурного, делового, событийного, гастрономического туризма и семейных поездок. В подборках проекта Discover Moscow — самые актуальные предложения для разных категорий путешественников и самих жителей столицы.

«Традиционно в конце декабря в столицу приезжают тысячи гостей из регионов России и других стран. Найти, где побывать и что посмотреть в Москве, можно на туристическом портале Discover Moscow. Там опубликованы десятки вариантов — от маршрутов по исторической части города до кафе с авторским меню. Еще новогодний путеводитель рассказывает о программах в музеях, выставочных залах, театрах и парках», — отметила Наталья Сергунина.

На портале также появилась подборка ресторанов и отелей с выгодными условиями при бронировании номера через туристический сервис Russpass. Более 20 гостиниц готовы предоставить его пользователям скидки до 20 процентов или услугу позднего выезда. Большинство предложений действует с 29 декабря 2022 по 8 января 2023-го. А посетителей ряда кафе ждет десерт в подарок или скидка на заказ до 15 процентов.