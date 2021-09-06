На ВЭФ Сбер продемонстрировал новый подход к переработке отходов

Для участников Восточного экономического форума Сбер установил фандомат — аппарат по приёму пластиковых и алюминиевых отходов в переработку.

Принцип работы фандомата следующий: пользователь сдаёт в устройство пластиковую бутылку или алюминиевую банку, затем она прессуется; собранная в фандомате упаковка поступает на перерабатывающий завод, где пластик превращается в пакеты, ручки, отделочные материалы для строительства и другую продукцию, а алюминий измельчается и направляется на переплавку.

В фандомат, установленный в зоне Сбера на ВЭФ, можно сдать тару объёмом до двух литров включительно следующего типа:

бутылки от напитков (материал — PET, маркировка 01);

алюминиевые банки от напитков (ALU маркировка 41).

В обмен на использованную тару фандомат предлагает пользователям специальные предложения от компаний экосистемы Сбера, в том числе скидку при первом заказе от СберМаркета, подписку на аудиостриминговый сервис СберЗвук и т.д.

Мы в Сбере стремимся к тому, чтобы сортировка отходов, сдача их в переработку и в целом осознанное потребление ресурсов вошли в привычку у россиян. Это часть нашей ESG-стратегии и проекта «Сбереги планету», который направлен на то, чтобы вовлечь широкую аудиторию, клиентов и партнёров Сбера в решение экологических и социальных вопросов, привлечь внимание к ответственному отношению к природе и тому, какой мир мы оставим нашим детям. Фандоматы делают сбор отходов простым и удобным. Такими аппаратами мы уже оснащаем и некоторые наши офисы.

Александр Ведяхин

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

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Пресс-служба

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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