На видеоплатформе «Русских сезонов» состоятся трансляции выступлений Симфонического оркестра Капеллы Санкт-Петербурга

Общество
21 апреля 2022

Зрители видеоплатформы «Русских сезонов» почувствуют красоту и возвышенность музыки в исполнении артистов Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга.

Капелла – источник музыкального просвещения в России, воспитавший многие поколения дирижеров, композиторов, певцов и исполнителей на оркестровых инструментах.

19 апреля, во вторник, Симфонический оркестр Капеллы Санкт-Петербурга исполнит одно из величайших сочинений Сергея Рахманинова «Симфонические танцы». Дирижер – народный артист России Александр Чернушенко. Вы увидите запись концерта оркестра Капеллы 25 января 2020 года, ставшего одним из главных событий сезона. «Симфонические танцы»  последнее крупное произведение Рахманинова, которое принято считать его «лебединой песней».

Произведение создавалось в крайне тревожный и драматический период, в первые годы Второй мировой войны. Изначально Рахманинов назвал свое сочинение «Фантастические танцы» и задумывал его как автобиографическое. Три части должны были называться «День», «Сумерки», «Полночь», символизируя периоды человеческой жизни, но позднее композитор снял эти названия и не оставил к произведению никакой программы.

            21 апреля, в четверг, первый концерт для фортепиано с оркестром  одно из самых популярных и часто исполняемых произведений Чайковского. Сергей Танеев справедливо назвал его «первым русским фортепианным концертом». Невероятно эмоциональная и выразительная симфоническая фантазия «Франческа да Римини» была создана Чайковским на сюжет одной из песен «Божественной комедии» Данте.

В ней повествуется о встрече поэта во время путешествия по кругам ада с парой влюбленных  Франческой да Римини и Паоло Малатестой, убитыми из-за супружеской измены. Реальная история этой пары, вдохновлявшая в разное время многих литераторов, художников и композиторов, нашла блистательное воплощение в музыке Чайковского, став настоящим шедевром симфонической программной музыки.

Традиционно трансляции станут доступны в 20:00 по московскому времени на официальном сайте «Русских сезонов»: russianseasons.org.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте: http://russianseasons.org

Справочная информация:

«Русские сезоны» ‒ это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В 2017 году в Японии состоялось 238 мероприятий в 100 городах с участием 29 учреждений культуры. В 2018 году в Италии ‒ 310 мероприятий, которые охватили 74 города и 87 учреждений-участников. В 2019 году глобальный культурный проект «Русские сезоны» прошел в Германии. 473 мероприятия в 90 городах с участием 90 российских коллективов триумфально представили русскую культуру миллионам немецких зрителей. В 2020 году принимающими странами стали Франция, Бельгия и Люксембург. В 2021 году состоялась серия мероприятий в Республике Корея и Королевстве Бельгия. Всего за время существования проект «Русские сезоны» покорил более 13 миллионов зрителей.

Для иностранных и российских поклонников русской культуры была запущена видеоплатформа «Русских сезонов», чтобы обеспечить доступ к культурному контенту России и продолжить проект несмотря на ограничительные меры. Проект является бесплатной медиатекой для видеоматериалов участников «Русских сезонов». В специально созданном разделе на сайте представлены события ведущих учреждений культуры и творческих коллективов России, а также цикл видеоэкскурсий Discovering Russia with Russian Seasons. Все трансляции сопровождаются переводом на английский язык.

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

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