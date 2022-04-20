На видеоплатформе «Русских сезонов» состоятся трансляции выступлений Симфонического оркестра Капеллы Санкт-Петербурга

Зрители видеоплатформы «Русских сезонов» почувствуют красоту и возвышенность музыки в исполнении артистов Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга.

Капелла – источник музыкального просвещения в России, воспитавший многие поколения дирижеров, композиторов, певцов и исполнителей на оркестровых инструментах.

19 апреля, во вторник, Симфонический оркестр Капеллы Санкт-Петербурга исполнит одно из величайших сочинений Сергея Рахманинова «Симфонические танцы». Дирижер – народный артист России Александр Чернушенко. Вы увидите запись концерта оркестра Капеллы 25 января 2020 года, ставшего одним из главных событий сезона. «Симфонические танцы» – последнее крупное произведение Рахманинова, которое принято считать его «лебединой песней».

Произведение создавалось в крайне тревожный и драматический период, в первые годы Второй мировой войны. Изначально Рахманинов назвал свое сочинение «Фантастические танцы» и задумывал его как автобиографическое. Три части должны были называться «День», «Сумерки», «Полночь», символизируя периоды человеческой жизни, но позднее композитор снял эти названия и не оставил к произведению никакой программы.

21 апреля, в четверг, первый концерт для фортепиано с оркестром – одно из самых популярных и часто исполняемых произведений Чайковского. Сергей Танеев справедливо назвал его «первым русским фортепианным концертом». Невероятно эмоциональная и выразительная симфоническая фантазия «Франческа да Римини» была создана Чайковским на сюжет одной из песен «Божественной комедии» Данте.

В ней повествуется о встрече поэта во время путешествия по кругам ада с парой влюбленных – Франческой да Римини и Паоло Малатестой, убитыми из-за супружеской измены. Реальная история этой пары, вдохновлявшая в разное время многих литераторов, художников и композиторов, нашла блистательное воплощение в музыке Чайковского, став настоящим шедевром симфонической программной музыки.

Традиционно трансляции станут доступны в 20:00 по московскому времени на официальном сайте «Русских сезонов»: russianseasons.org.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте: http://russianseasons.org

Справочная информация:

«Русские сезоны» ‒ это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В 2017 году в Японии состоялось 238 мероприятий в 100 городах с участием 29 учреждений культуры. В 2018 году в Италии ‒ 310 мероприятий, которые охватили 74 города и 87 учреждений-участников. В 2019 году глобальный культурный проект «Русские сезоны» прошел в Германии. 473 мероприятия в 90 городах с участием 90 российских коллективов триумфально представили русскую культуру миллионам немецких зрителей. В 2020 году принимающими странами стали Франция, Бельгия и Люксембург. В 2021 году состоялась серия мероприятий в Республике Корея и Королевстве Бельгия. Всего за время существования проект «Русские сезоны» покорил более 13 миллионов зрителей.

Для иностранных и российских поклонников русской культуры была запущена видеоплатформа «Русских сезонов», чтобы обеспечить доступ к культурному контенту России и продолжить проект несмотря на ограничительные меры. Проект является бесплатной медиатекой для видеоматериалов участников «Русских сезонов». В специально созданном разделе на сайте представлены события ведущих учреждений культуры и творческих коллективов России, а также цикл видеоэкскурсий Discovering Russia with Russian Seasons. Все трансляции сопровождаются переводом на английский язык.

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