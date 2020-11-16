На Всероссийском онлайн-фестивале университетских технологических проектов определили лучшие стартапы

12 ноября состоялся финал Всероссийского онлайн-фестиваля университетских

технологических проектов, организованного петербургским кампусом НИУ ВШЭ. В нем приняли участие 360 стартапов из 148 вузов страны.

Первое место взял проект “Интеллектуальная производственная платформа i5.solutions”. Это система, которая на основе загруженной 3D-модели детали осуществляет экспресс-оценку стоимости и времени изготовления и предлагает варианты производств. Вместе с проектами “Нейросканер” и Tango Vision система i5.solutions разделила призовой фонд конкурса — 300 тысяч рублей.

Еще четыре стартапа выиграли призы от партнера фестиваля — проекта Twin Campus. “КровеСтоп ПолимерЖгут”, разработавший уникальное медицинское изделие для остановки кровотечения, сможет получить консультацию по запуску бизнеса на европейском рынке. А команды Varwin, “Диорам” и ABIVEE в будущем году презентуют свои идеи на стартап-конференции *ship Startup Festival в финском городе Котка.

Отбор проектов шел на протяжении трех месяцев — с 5 августа по 7 ноября 2020 года. За это время оргкомитет фестиваля принял более 360 заявок из 148 вузов страны.

Участниками фестиваля стали команды из 54 регионов России, наибольшее количество анкет было получено из Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской и Иркутской областей, Ставропольского края.

Активнее всего проявили себя представители Высшей Школы Экономики, Университета ИТМО и Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики. Любопытно также, что 26% было получено от команд, реализующих проекты в сфере искусственного интеллекта. Также популярной темой оказалась разработка новых материалов, медицины и биотехнологий.

Участники фестиваля имели возможность назначить встречу любому из 43 менторов, которые поддержали конкурс. Среди них представители генерального партнера фестиваля ПАО “Ростелеком”, а также компаний Selectel, “Лента”, Huawei, PepsiCO, ABBYY, “Леруа Мерлен”, Фонда “Сколково”, Агентства стратегических инициатив, Фонда содействия инновациям, Санкт-Петербургского Фонда развития малого и среднего бизнеса, Бизнес-инкубатора “Ингрия”. Всего за время подготовки к финалу состоялось более 76 встреч с менторами, которые помогли командам проработать их идеи и подготовиться к финальному питчу.