На выставке MWC 2023 Huawei представит 3 важных аспекта Green Intelligent OptiX

В соответствии с потребностями интеллектуального общества, требования к пропускной способности кампуса, промышленного взаимодействия, корпоративных и домашних сценариев растут, а спрос людей на сетевое подключение развивается гораздо быстрее, чем мы можем себе представить. Сетевое подключение постепенно становится краеугольным камнем интеллектуального общества, значительно содействуя коммуникации и сотрудничеству во всех сферах мирового общества и экономики и непосредственно влияя на развитие образования, здравоохранения, производства, сельского хозяйства, транспорта и других отраслей.

Как наиболее экологичное и низкоуглеродное средство связи, оптоволокно является самым предпочтительным средством для устойчивого развития стационарных сетей. Развитие полностью оптической сети может в значительной мере способствовать экологически безопасному развитию социальной экономики. Экологичная полностью оптическая сеть, являющаяся краеугольным камнем построения сетей стационарной широкополосной связи, может обеспечивать устойчивый гигабитный уровень обслуживания. В настоящее время «Гигабитная оптическая сеть» эффективно способствует быстрому распространению различных интеллектуальных приложений благодаря своей непревзойденной системе пользовательского подключения, а ее технологии, сеть, экология и пользователи быстро развиваются по всему миру. В перспективе с появлением и популярностью новых технологий и приложений, таких как виртуальная и дополненная реальность, а также видео с разрешением в 8K, «Гигабитная оптическая сеть» должна быть модернизирована до повсеместной 10-гигабитной связи.

Для стимулирования быстрого распространения «Гигабитной оптической сети» и обеспечения будущей модернизации до повсеместной 10-гигабитной связи, во время выставки MWC 2023 с 27 февраля по 2 марта компания Huawei с ведущими операторами и лидерами отрасли обсудят тему «Экологичной гигабитной полностью оптической сети». Кроме того, Huawei предоставит три инновационных решения для эпохи стандарта F5.5G, которые помогут отрасли повсеместно выйти на 10 Гбит/с.

Важный аспект №1: воспользуйтесь моментом, посмотрите, как экологичное полностью оптическое соединение открывает доступ к гигабитным сетям

27 февраля компания Huawei примет участие в конференции Green All-Optical Forum, организованной ведущей европейской консалтинговой организацией IDATE. IDATE выпустит «Белую книгу по экологичной оптоволоконной сети для гигабитной связи» и вручит награды ведущим операторам за их превосходные методы работы. Huawei представит архитектуру целевых сетей Green Intelligent OptiX, способствующую модернизации сетевого подключения. На этом мероприятии соберутся ключевые игроки, которые объяснят направление развития индустрии связи и точек роста бизнеса, а также обсудят новые возможности и задачи экологичных гигабитных полностью оптических сетей.

Важный аспект №2: будущее уже здесь, ознакомьтесь с 3-мя новыми продуктами и решениями

27 февраля обратите внимание на запуск продуктов и решений Huawei. Ричард Джин (Richard Jin), президент подразделения по разработке линейки оптических бизнес-продуктов Huawei, представит 3 новых продукта и решения, ориентированных на 10 Гбит/с и способствующих разработке экологичной сквозной полностью оптической сети, с полностью оптической домашней, 10-гигабитной сверхширокой и полностью оптической региональной сетью. Серия FTTR от Huawei снова обновлена: шесть обновлений красоты, скорости, покрытия, роуминга, параллелизма и обслуживания, освещающих цифровую жизнь каждой семьи, улучшающих конкурентоспособность в области широкополосной связи для операторов, повышающих лояльность пользователей и открывающих новые возможности на рынке объемом в триллион долларов; технология PON следующего поколения, поддерживающая плавную эволюцию построения сети по всем направлениям, ускоряющая переход к 10 Гигабит; оригинальное полностью оптическое решение для региональной сети создает региональную WDM-сеть с простейшей архитектурой и максимальным удобством, переосмысливая экологичную полностью оптическую сеть.

Важный аспект №3: будьте в настоящем, смотрите в будущее, посетите полностью оптический демонстрационный дом и выставочный стенд для ознакомления с интеллектуальными средствами связи премиум-класса, которые продемонстрируют успешные методы ведения бизнеса и новейшие решения

С 26 февраля по 2 марта полностью оптический демонстрационный дом Huawei и выставочный стенд с интеллектуальными средствами связи премиум-класса продемонстрируют успешные методы ведения бизнеса и передовые технологии для экологичных полностью оптических сетей. В отеле SB Plaza (примерно в 750 м от выставочного зала MWC) компания Huawei объединит усилия с ведущими мировыми операторами, чтобы продемонстрировать успешные бизнес-практики в сфере полностью оптических сетей, взглянуть на применение новых частных линий премиум-класса OTN в больших группах и малых и средних предприятиях, а также опробовать новые полностью оптические решения для региональных зон с оптимальной совокупной стоимостью владения; понаблюдать за бизнес-практикой применения продуктов серии FTTR в домах, на малых и микропредприятиях, а также испытать высокоскоростной Wi-Fi 2000 Мбит/с и маркетинговые инструменты E2E. На выставке Fira Gran Via Зал 1 1H50 компания Huawei продемонстрирует ряд полностью оптических средств связи, включая 10G PON, FTTR, 400G, полностью оптическую региональную сеть, успешную коммерческую практику глобальных операторов и передовые технологии для поддержки будущего развития стандарта F5.5G.