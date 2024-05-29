На выставке «РОССИЯ» в День защиты детей пройдет развлекательная программа «Чик-Чирикино»

1 июня в Международный день защиты детей создатели мультсериала «Чик-Чирикино» студии «Паровоз» проведут большую развлекательно-познавательную программу на выставке «РОССИЯ» на территории ВДНХ.

Маршрут создателей мультсериала начнется с павильона «Газпром», в котором они проведут интерактивную лекцию «Тайны создания мультсериала». В ходе лекции дети узнают, как создаются мультфильмы, кто придумывает персонажей и заставляет их двигаться. Какая работа стоит за созданием каждого мультфильма, и кто в этом участвует? Специальный гость лекции – актер озвучания Леон Тафара. Не обойдется и без зажигательных песен из «Чик-Чирикино» в исполнении детского коллектива «Kinder Star»!

Все гости мероприятия получат памятные подарки и яркий серии «Первая рабблота» В заключение мероприятия пройдет показ серий: «Аквапарк», «Игра в Гагару» и «Первая работа».

В 14:00 художник-постановщик мультсериала «Чик-Чирикино» Сергей Моисеев проведет мастер-класс по созданию героев мультфильма на стенде Минтруда выставки «РОССИЯ».

На мастер-классе дети познакомятся с увлекательным миром мультипликации, узнают о работе художника и секретах профессии. Также в период мероприятия дети познакомятся с характерами героев мультсериала «Чик-Чирикино», попробуют нарисовать персонажей самостоятельно.

А финальной точкой маршрута станет «Музей кино», в котором пройдет увлекательная мультвикторина с подарками и, конечно, просмотр любимого мультсериала «Чик-Чирикино», созданного при поддержке Министерства культуры РФ.