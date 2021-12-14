На выставке в Москве покажут первые издания детских книг еврейских авторов

Общество
14 декабря 2021

В Москве проходит выставка, повествующая об особенностях взросления детей в еврейских семьях. «Жемчужиной» экспозиции является коллекция первых изданий детских книг известных еврейских авторов.

Взглянуть на первые издания Эль Лисицкого, Меера Аксельрода и Исаака Рыбака можно с 28 ноября в Еврейском музее и центре толерантности в рамках выставки «Как стать евреем? Будни и традиции еврейского детства».

Известный российский бизнесмен Михаил Гуцериев, который на протяжении многих лет занимается благотворительностью, продолжает поддерживать проекты, направленные на развитие культурных и общечеловеческих ценностей. С его помощью на качественно высоком уровне организовано это культурное мероприятие, призванное познакомить широкую общественность с традициями, атрибутами и неизменными символами еврейского детства.

Также кураторы выставки – Лия Чечик, Арэль Гринбер и Мария Каспина, продемонстрируют посетителям исторические артефакты, которые относятся к различным общинам, начиная с XVII века и до настоящего времени.

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