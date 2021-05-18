На Яндекс.Маркете 22% покупателей летних шин выбирают Viatti Strada Asimmetrico

С наступлением весенне-летнего сезона эксперты маркетплейса Яндекс.Маркет проанализировали спрос и цены на автомобильные шины. Наибольшей популярностью пользуется продукция бренда Viatti в категории «Летние шины», эти шины выбирают около 33% пользователей Яндекс.Маркета. А легковые шины Viatti Strada Asimmetrico, которые популярны среди 22% покупателей на маркетплейсе, вошли в ТОП-10 рейтинга.

Наибольший спрос на летние шины наблюдался во вторую неделю апреля.

«Летние шины Viatti Strada Asimmetrico пользуются неизменной популярностью на российском рынке – автовладельцы ценят их не только за эксплуатационные характеристики, широкий ассортиментный ряд, но и за соотношение цена-качество. Стоит отметить, что по данным продаж нашего интернет-магазина KAMATYRES.SHOP линейка Viatti Strada Asimmetrico также является одним из лидеров покупательского спроса», – прокомментировал Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Летние шины Viatti Strada Asimmetrico предназначены для комплектации легковых автомобилей, которые передвигаются в основном по городским дорогам и высокоскоростным трассам при температурном режиме от +2 до +55 °С. Шины выпускаются на производственных мощностях Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES с посадочным диаметром от 13 до 18 дюймов. Благодаря технологии Hydro Safe V шина быстро выталкивает воду из пятна контакта с дорогой, а значит, может комфортно передвигаться как по сухому, так и по мокрому асфальту. Технология VSS (variable sidewall stiffness – переменное распределения жесткости боковины) адаптирует шину под дорожное покрытие, смягчает удары, и обеспечивает ей высокую скорость при прохождении поворотов.

Шины Viatti Strada Asimmetrico участвуют в акциях «Шиномонтаж в подарок» и «Кэшбэк от Viatti» (подробнее на сайте бренда https://www.viatti.ru/).

Источник исследования: market.yandex.ru; oborot.ru

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 24% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/