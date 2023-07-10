На юго-западе Китая стартовал форум посвященный экологии Eco Forum Global Guiyang 2023

Мир
10 июля 2023

Единственный в Китае глобальный форум национального уровня, посвященный вопросам экологии и цивилизации, Eco Forum Global Guiyang 2023, стартовал в Гуйяне, столице юго-западной китайской провинции Гуйчжоу.

В этом году мероприятие под названием «Модернизация гармонии между человечеством и природой — продвижение экологически чистого и низкоуглеродного развития» привлечет более 2 500 участников, которые примут участие как в онлайн, так и в офлайн режиме.

В ходе двухдневного мероприятия будут проведены тематические подфорумы, выставки новейших технологий и продуктов в экологически чистых и низкоуглеродных отраслях, а также мероприятия по продвижению бизнеса.

С момента своего создания в 2009 году форум успешно был организован 11 раз.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Новости

CCTV+: Си Цзиньпин посетил лаборатории и компанию в Нанкине

Общество

Герман Греф: Финансовый сектор России построен на хорошем фундаменте

Общество

Пожар на даче: как уберечь себя от пожара?

Мир

SUNRATE завершает раунд финансирования D-1 с ведущим инвестором Prosperity7 Ventures