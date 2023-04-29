На завод в Челябинске от компании «Системы Автономной Энергии» поступили импортозамещенные батареи

Челябинский завод городского электрического транспорта Группы Синара начал использовать в производстве троллейбусов с автономным ходом импортозамещенные батареи от отечественного разработчика «Системы Автономной Энергии» (САЭ). Они обладают рекордной гравиметрической плотностью энергии и являются лучшим отечественным решением для пассажирского электротранспорта. Первая партия троллейбусов с новыми батареями составит 98 единиц.

Новый завод городского электрического транспорта в Челябинске начал сборку троллейбусов с автономным ходом, оборудованных импортозамещенными батареями российского производителя «Системы Автономной Энергии» (САЭ). Они стали основой систем накопления энергии, созданных предприятием, входящим в холдинг СТМ – ООО «СТМ-ЭНЕРГОРЕШЕНИЯ». Аккумуляторный блок для новых троллейбусов «СИНАРА-6254» полностью разработан и произведен в России. Главное преимущество нового решения – рекордная гравиметрическая плотность энергии, показатель, который значительно выше, чем у других существующих сегодня российских батарей, и не уступает зарубежным аналогам. Он составляет порядка 150 вт*ч/кг.

«Вместе с СТМ-ЭНЕРГОРЕШЕНИЯ нам удалось сделать одно из лучших в мире решений по плотности энергии в своем классе. При этом мы добились максимально возможной на сегодняшний день локализации», — рассказывает Антон Мухин, генеральный директор ООО «Системы Автономной Энергии».

Аккумуляторный блок новых троллейбусов максимально компактен — высота одной батареи, ставшей основой системы накопления энергии, составляет всего 141 мм, вес – 210 кг. Система оснащена функцией встроенного подогрева и жидкостного охлаждения, за счет чего может эксплуатироваться при любых погодных условиях. Дополнительно в троллейбус устанавливается бортовое устройство для контроля изоляции, которое повышает безопасность системы и защищает ее от возможных утечек тока. Кроме того, состояние батарей можно контролировать удаленно, с помощью облачной системы мониторинга, что положительно скажется на эксплуатации системы накопления энергии, так как сервис станет предиктивным.

Планируется, что первая партия троллейбусов с новыми батареями составит 98 единиц. Из них 20 транспортных средств уже почти готовы и выйдут на маршруты в ближайшее время. Со временем такие троллейбусы полностью заменят парк устаревшего подвижного состава Челябинска – всего в столице Южного Урала их будет 168 штук.

Компания производителя «Системы Автономной Энергии» (САЭ) входит в группу компаний «Итэлма». Аккумуляторные батареи – не единственная разработка группы компаний «Итэлма», которая используется в челябинских троллейбусах. Также в них применен ряд решений производителя в сфере телематики и бортового оборудования. Это позволяет Челябинскому заводу городского электрического транспорта наладить серийный выпуск высокотехнологичных машин.

«Мы знаем группу компаний «Итэлма» как надежного поставщика, проверенного временем. Их решения сделали наш новый отечественный троллейбус примером инновационного импортозамещенного транспорта, который скоро придет и в другие города России», — комментирует Николай Николаевич Пронин, заместитель генерального директора «Синара Транспортные Машины» и директор дивизиона «Городской общественный транспорт».

Справка

ООО «СТМ-ЭНЕРГОРЕШЕНИЯ» – компания, входящая в холдинг «Синара-Транспортные Машины», профилирующаяся на создании литий-ионных и суперконденсаторных систем накопления энергии для общественного транспорта, владеющая патентами в области транспортной энергетики. Обособленное подразделение ООО «СТМ-ЭНЕРГОРЕШЕНИЯ» в г. Челябинске – «Челябинский завод городского электрического транспорта» с начала марта 2023 г. начал серийный выпуск троллейбусов и электробусов для нужд городов Российской Федерации.

«Системы Автономной Энергии» (САЭ) — самый крупный разработчик аккумуляторов для электротранспорта в России. Продукция САЭ ориентируется на производителей общественного электротранспорта: электробусов, трамваев и троллейбусов, а также производителей электромобилей.

Самый известный проект компании — тяговые накопители на базе литий-иона и суперконденсаторов для таганрогских трамваев, который был успешно реализован в 2021 году. Также среди решений САЭ — электрические системы для троллейбуса Уфимского трамвайно-троллейбусного завода, рестайлинговых троллейбусов и электробусов «ПКТС», которые получили названия «Адмирал» и «Генерал».

Решения САЭ применяет у себя группа Синара, ТрансМашХолдинг, КАМАЗ, ГАЗ и многие другие производители транспорта.

Годовой объем производства САЭ – порядка 50-100 МВтч, и он постоянно увеличивается.

В данный момент компания объединила усилия с другими отечественными передовиками автопромышленности и вошла в группу компаний Итэлма. Производство САЭ находится в г. Санкт-Петербурге.

Фото, предоставленные пресс-службой «Синара-Транспортные Машины» и «Системы Автономной Энергии»