Nabors Industries стремится занять ключевые позиции в развитии геотермальной энергетики

Компания Nabors Industries Ltd. (далее «Nabors» или «Компания») (тикер NYSE: NBR) расширила свой портфель проектов, направленных на получение экологически чистой энергии, инвестировав 8 миллионов долларов США в компанию GA Drilling, a.s. (далее «GA Drilling»). Это стратегическое вложение подтверждает интерес компании Nabors к технологиям сверхглубокого бурения для освоения сверхгорячих глубокозалегающих резервуаров.

Компания GA Drilling со штаб-квартирой в Братиславе (Словакия) специализируется на геотермальных технологиях и является первопроходцем в области плазменного бурения. Интеграция инновационного бесконтактного бурового инструмента PLASMABIT® в самые передовые в отрасли автоматизированные буровые операции с минимальными выбросами компании Nabors позволит упростить промышленную эксплуатацию месторождений и устранить традиционные экономические барьеры, препятствующие реализации проектов сверхглубокого бурения, с целью расширения глобального доступа к геотермальной энергии. Соглашение завершило раунд предсерийных инвестиций, недавно проведенный компанией GA Drilling, общая сумма которых превысила 20 миллионов долларов США.

Компания Nabors продолжает осуществлять свою стратегию перехода к альтернативным источникам энергии, ориентированную на рынки энергоносителей с высоким потенциалом роста и более низким уровнем углеродных выбросов. Благодаря инвестициям в многочисленные проекты в области экологически чистой энергетики, компания Nabors смогла приступить к созданию нескольких экосистем взаимодополняющих технологий, интегрировав их с существующими операциями и компетенциями компании Nabors.

Компания GA Drilling присоединится к геотермальной экосистеме компании Nabors, которая включает ее три более ранние венчурные инвестиции в геотермальные компании. Эти технологии были специально подобраны для того, чтобы сделать геотермальную энергию широко доступной во всех географических регионах, при этом снизив стоимость единицы вырабатываемой энергии до уровня стоимости энергии из других источников.

Отказ от угольной энергетики

Геотермальная энергия является единственным чистым, возобновляемым и надежным видом энергии из непрерывного источника. Однако из-за ограниченного географического распространения высокотемпературных градиентов и высокой стоимости традиционного бурения ее возможности остаются в значительной степени неиспользованными. Технология PLASMABIT® предназначена для сверхглубокого бурения в высокотемпературных твердых породах с себестоимостью, сопоставимой с затратами на горизонтальное бурение при разработке нетрадиционных залежей. В этом буровом инструменте, прошедшем испытание в лабораторных условиях, используется дуговой разряд с химически поддерживаемым плазменным импульсом для прохождения кристаллических пород на высокой скорости на глубину более 10 км (6,2 мили). Экологически чистая электроэнергия вырабатывается путем получения воды, нагретой в земной коре, и преобразования ее энергии в электричество на поверхности. Благодаря общей технологической экосистеме и инфраструктуре, а также возможности получения геотермальной энергии практически в любом месте, это решение должно упростить и расширить доступ к производству электроэнергии из безуглеродного топлива.

Комментарии руководства компании

Энтони Петрелло (Anthony G. Petrello), председатель правления, генеральный директор и президент компании Nabors, заявил следующее: «Пришло время инвестировать в инновационные и смелые геотермальные решения, способные высвободить тераватты чистой, возобновляемой и надежной энергии в поистине глобальном масштабе. С учетом ожидаемого быстрого роста глобального потребления энергии в течение следующих десятилетий, мир будет нуждаться в еще более быстром росте сферы устойчивой энергетики. Я убежден, что геотермальная энергия внесет ключевой вклад в необходимое увеличение производства экологически чистой энергии. Благодаря своему уникальному портфелю технологий бурения, автоматизации и цифровизации, компания Nabors намерена стать одним из ключевых игроков в предстоящем развитии геотермальной энергетики. Мы надеемся использовать возможности Центра передового опыта компании GA Drilling и интегрировать ее технологии в нашу экосистему».

Игорь Кочиш (Igor Kočiš), основатель и генеральный директор GA Drilling, сказал следующее: «Мы ценим компанию Nabors не только как инвестора, но и как стратегического партнера. Настоящее соглашение позволит нам ускорить последние этапы разработки PLASMABIT®, используя синергетический эффект для интеграции этого революционного бурового инструмента в системы буровой установки. Компания Nabors выведет европейские высокотехнологичные мощности на американский рынок. Вместе мы будем работать над удовлетворением растущего спроса для быстрой диверсификации структуры глобальной энергетики. Благодаря этому сотрудничеству мы сделали еще один большой шаг к выполнению своего обещания «производить геотермальную энергию где угодно».