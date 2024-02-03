NABR подала расширенную петицию, оспаривающую внесение длиннохвостых макак в список МСОП

Работая в сотрудничестве с авторитетными независимыми учеными, Национальная ассоциация биомедицинских исследований (NABR) подала расширенную петицию в Международный союз охраны природы (МСОП), оспаривающую классификацию длиннохвостых макак (Macaca fascicularis) как «исчезающего» или «уязвимого» вида согласно критериям МСОП.

12 октября 2023 года Комитет по стандартам и петициям МСОП принял от NABR первоначальную петицию, оспаривающую решение МСОП от 2022 года о внесении длиннохвостых макак в список «исчезающих» видов. В первоначальной петиции NABR, представленной в МСОП 11 сентября 2023 года, содержался вывод о том, что научное обоснование включения вида в список исчезающих является «предвзятым» и «не опирается на проверенную научную информацию».

До июля 2022 года длиннохвостые макаки классифицировались МСОП как «уязвимый» вид. В 2022 году МСОП изменил эту классификацию на «исчезающий» вид на основании научного обзора, опубликованного Хансеном и др. (2022). Теперь расширенная петиция NABR призывает МСОП отменить классификацию по категориям «исчезающий» и «уязвимый» вид до «проведения новой оценки статуса M. fascicularis действительно независимыми учеными, не вовлеченными в лоббирование интересов целевого вида».

Расширенная петиция NABR последовала за недавней публикацией в престижном научном журнале Американского общества приматологов (The American Journal of Primatology), где анализируется научная информация, послужившая основой для определения охранного статуса длиннохвостых макак.2 В публикации делается вывод, что «ни один из опубликованных источников, приведенных в поддержку внесения вида в список МСОП по категории «исчезающих», не содержит данных, подтверждающих гипотетическое сокращение численности популяции, и не констатирует, что данный вид находится под угрозой исчезновения».

«Группа научной экспертизы NABR рада, что Комитет по стандартам и петициям МСОП теперь объективно рассмотрит этот вопрос», — сказал д-р Рэй Хилборн (Ray Hilborn), всемирно известный ученый и член группы научной экспертизы NABR.

«Учитывая искажение данных, имевшее место в оценках 2022 и 2020 годов, мы ожидаем, что Комитет по стандартам и петициям МСОП согласится с нашими выводами», — добавил д-р Хилборн.

Подача расширенной петиции NABR означает начало официальной процедуры в Комитете по стандартам и петициям МСОП, который рассмотрит имеющуюся научную информацию, касающуюся статуса данного вида, в соответствии с протоколами МСОП.

Длиннохвостые макаки — вид животных, не относящийся к грызунам, который наиболее часто используется для лабораторных опытов при разработке лекарств и тестировании их безопасности и эффективности. Они также широко используются в медицинских исследованиях (в области онкологии, иммунологии, регенеративной медицины и генетических заболеваний).

Длиннохвостые макаки считаются инвазивным видом во многих странах и регионах мира, таких как Гонконг3, Индонезия4,5, Маврикий6, Папуа-Новая Гвинея7 и Таиланд8. На протяжении десятилетий страны Азии и Африки разводили длиннохвостых макак, не являвшихся носителями специфических патогенов, и экспортировали их в Соединенные Штаты и другие страны для биомедицинских лабораторных исследований.

«Петиция NABR и статья 2023 года, опубликованная в журнале Американского общества приматологов, демонстрируют, что длиннохвостые макаки не только не относятся к категории «исчезающих» или «уязвимых», а скорее являются крайне инвазивным видом, процветающим в большинстве стран своего обитания», — заявил Мэтью Р. Бейли (Matthew R. Bailey), президент Национальной ассоциации биомедицинских исследований.

«Мы призываем Комитет по стандартам и петициям МСОП отменить неправомерное включение этого вида в число исчезающих или уязвимых и провести новую оценку его статуса независимыми учеными», — сказал он.