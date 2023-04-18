Началась 133-я Китайская ярмарка импорта и экспорта

Открылась 133-я Китайская ярмарка импорта и экспорта. На церемонии открытия 133-й Китайской ярмарки товаров импорта и экспорта и 2-го Международного торгового форума Pearl River, состоявшегося за день до этого, Хэ Лифэн, член Политического бюро 20-го Центрального комитета КПК и вице-премьер Китая, выступил с видеообращением и объявил об открытии.

«Председатель Си Цзиньпин неоднократно выдвигал требования к строительству торгового центра, указывая направление развития внешней торговли», — отметил Хэ Лифэн.

«133-я Canton Fair проводится в офлайн режиме впервые с начала эпидемии, что свидетельствует о приверженности Китая использованию своих сравнительных преимуществ и активном участии в международном разделении труда, что не только будет способствовать его собственному развитию, но и принесет пользу всему миру. Выставка будет сосредоточена на стимулировании высококачественного развития и активном расширении импорта в соответствии с тенденцией к повышению уровня потребления. В то же время 133-я Canton Fair будет способствовать промышленной трансформации и модернизации, ускорению скоординированного развития торговли товарами и услугами, активной поддержке инновации бизнес-моделей внешней торговли и повышению взаимосвязи этих двух ресурсов на внутреннем и международном рынках», – добавил он в своей речи.

На церемонии открытия присутствовали зарубежные гости, в том числе Дженнифер Паттон, директор по снабжению Coppel SA de CV, Джон Л. Гаррисон-младший, председатель правления Terex Corporation, и Неха Кумар, менеджер по маркетингу и бренду компании Lulu Group International в ОАЭ, все они выступили с речью.

133-я Canton Fair является крупнейшей в истории как с точки зрения общей выставочной площади, так и по количеству экспонентов. В офлайн режиме к выставке присоединятся около 35 000 компаний, а 226 47 промышленных и коммерческих организаций со всего мира организуют делегации для участия в ней. В этом году на Кантонской ярмарке будет представлено новое выставочное пространство, а также новая специальная зона и почти 500 000 экологически чистых и низкоуглеродных продуктов.