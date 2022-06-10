Начался прием заявок на участие в конкурсе грантов Мэра Москвы для НКО

В 2022 году по поручению Мэра Москвы финансирование конкурса увеличили в полтора раза: с 400 до 600 миллионов рублей.

В столице открылся прием заявок на участие в конкурсе грантов Мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Подать заявку можно онлайн с 15:00 8 июня до 15:00 8 июля.

«В этом году по решению Мэра Москвы общий грантовый фонд был увеличен в полтора раза — с 400 до 600 миллионов рублей. НКО могут участвовать в конкурсе в 12 номинациях, таких как “Добровольчество и волонтерство”, “Благотворительность”, “Молодежь Москвы”, “Городские инновации” и других. Заявочная кампания продлится ровно месяц — с 8 июня до 8 июля», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

НКО с опытом работы больше года могут получить до пяти миллионов рублей, а те, кто работает от шести месяцев, — до 500 тысяч рублей.

Присоединиться к конкурсу могут организации, которые работают в Москве более полугода, не имеют задолженности по уплате налогов, политических партий в составе учредителей, а также не находятся в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства или приостановки деятельности. При подаче заявки потребуется три документа: гарантийное письмо, устав и заявление. Направить их можно в электронном виде. Полный перечень и критерии оценки — по ссылке.

Все поступившие заявки проверят на соответствие требованиям. После этого проектам дадут оценку. Экспертный совет конкурса, сформированный совместно с Общественной палатой Москвы, будет определять рекомендованную сумму гранта для каждой организации, а также давать объективное и обоснованное заключение по каждой проектной заявке. После чего конкурсная комиссия определит победителей.

Во время подготовки к конкурсу претенденты на грант могут получить бесплатные консультации экспертов НКО. Задать свой вопрос можно в будние дни с 09:00 до 18:00 по телефону: +7 495 657 65 38.

Кроме того, в помощь участникам пройдет специальная образовательная программа «НКО Лаб». Она включает вебинары, а также очные мастер-классы с индивидуальными консультациями. Узнать расписание и зарегистрироваться на занятия можно на сайте.

Гранты Мэра Москвы выделяются на проекты НКО с 2002 года. За эти годы столичные власти поддержали почти три тысячи проектов, в которых приняли участие более 8,5 миллиона москвичей.