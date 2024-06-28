Начался прием заявок на участие в технологическом конкурсе «Медиаоборудование»

Партнерами конкурса выступают лидеры российского медиарынка: крупные теле- и кинокомпании, студии виртуального продакшена и другие организации. На их площадках будут тестировать и внедрять лучшие разработки.

В Москве начался прием заявок технологических компаний на участие в конкурсе «Медиаоборудование». Свои проекты смогут предложить разработчики со всей страны. Им необходимо представить прототип или готовое решение для создания видео- и аудиопродуктов. Регистрация открыта на сайте мероприятия до 21 июля. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Партнерами конкурса выступают лидеры российского рынка медиа: крупные теле- и кинокомпании, студии виртуального продакшена и другие. На их площадках будут тестировать и внедрять лучшие разработки», — рассказала Наталья Сергунина.

Проект «Медиаоборудование» стал продолжением прошлогоднего конкурса «Медиаиндустрия». На участие в нем поступило более 160 заявок, свыше 100 из которых — от московских специалистов.

Среди финалистов 2023 года — компания, представившая систему по созданию фонов для автомобильных сцен в фильмах. С ее помощью виды накладываются прямо во время съемок в павильонах и не требуют затратного постпродакшена или долгих ожиданий нужной погоды и времени года.

Кроме того, была отмечена цифровая вселенная для застройщиков и покупателей недвижимости. Она позволяет увидеть строящийся жилой комплекс, погулять по его территории, выбрать квартиру, оценить материалы отделки, обставить подходящей мебелью и тут же оформить заказ. Проект применим не только в сфере недвижимости, но и, например, в музейном деле или туриндустрии.

Партнеры прошлогоднего конкурса заинтересовались разработкой, совмещающей съемочный процесс и цифровые эффекты в реальном времени. Благодаря ей режиссер и актеры видят виртуальную сцену.

«Современный медиабизнес и мир кино — те сферы, которые всегда находятся в поиске новаторских идей. Технологии помогают выделиться на фоне конкурентов, повысить качество, снизить издержки и привлечь аудиторию», — отметила Наталья Сергунина.

Цикл конкурсов Агентства инноваций Москвы призван помочь российским стартапам найти крупных заказчиков, заинтересованных в передовых решениях.