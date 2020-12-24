Национальный Cовет молодежных и детских объединений России принял участие в онлайн-дискуссии “Консультативный статус при ЭКОСОС: преимущества и недостатки”

17 декабря в Общественной палате РФ с онлайн включением состоялась дискуссия на тему “Консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОС): преимущества и недостатки”. Мероприятие было инициировано с целью активизации работы представителей российского гражданского общества на крупных международных площадках через привлечение внимания к вопросу получения российскими некоммерческими организациями консультативного статуса при ЭКОСОС.

В рамках деловой встречи участники — члены Общественной палаты РФ, представители МИД России и общественных организаций рассказали, что такое консультативный статус при ЭКОСОС и какие возможности он дает НКО, обсудили опыт и практики работы НКО на международной арене, взаимодействие ООН и ЭКОСОС с некоммерческими организациями и другие актуальные и важные вопросы по теме.

Участники пояснили, что консультативный статус представляет собой систему аккредитации, которая отвечает интересам как Организации Объединенных Наций, так и НПО. Обладая данным статусом, неправительственные организации наделяются рядом преимуществ, среди которых право принимать участие в международных мероприятиях и конференциях, делать устные и письменные заявления в рамках этих мероприятий, иметь доступ на территорию ООН и возможность установления и лоббирования рабочих связей и другое. На сегодняшний день консультативный статус присвоен 62 неправительственным российским организациям в различных сферах деятельности.

Среди молодежных общественных организаций Национальный Совет молодежных и детских объединений России является единственной НПО, обладающей консультативным статусом при Экономическом и Социальном Совете ООН. От лица организации в дискуссии принял участие Григорий Петушков, Председатель Национального Совета.

В качестве преимуществ статуса Григорий Петушков в своем выступлении выделил возможность участия в совместных международных мероприятиях, проводимых на базе ООН. В частности, за более 10 лет взаимодействия с ООН представители Национального Совета принимали активное участие и выступали организаторами сайд-ивентов в рамках заседаний Генеральной Ассамблеи ООН, Комиссии ООН по социальному развитию, Молодежном форуме ЭКОСОС и др. В 2017 году Председатель Национального Совета выступил с докладом на Форуме высокого уровня по культуре мира, который состоялся в рамках 71-ой сессии Генассамблеи ООН. Стоит отметить, что для неправительственной организации выступление данного формата является почетным и значимым.

Наравне с преимуществами консультативного статуса Председатель Национального Совета молодежных и детских объединений Григорий Петушков обозначил и ряд недостатков: “С одной стороны, консультативный статус при ЭКОСОС действительно позволяет представителям НПО в некоторой мере участвовать в процессах деятельности по линии ООН. С другой стороны, существует ряд серьезных ограничений: недостаточная прозрачность системы, ограниченная возможность самостоятельной организации параллельных мероприятий и выступлений, приоритетность представителей государства над делегатами от НПО и ряд других проблем”.

Спикер акцентировал внимание на том, что в ООН постоянно происходит огромное количество событий, в которых могут принимать представители гражданского общества из самых разных сфер деятельности, однако об этих мероприятиях в России мало кто знает, поэтому необходимо продумать систему информирования по вопросам консультативного статуса ЭКОСОС для достижения наибольшей эффективности в данном ключе.

Среди спикеров в мероприятии также приняли участие: Александр Школьник, заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации, директор Музея Победы, Александр Летошнев, заместитель директора Департамента международных организаций МИД России, Максим Григорьев, председатель Координационного совета при Общественной палате Российской Федерации по общественному контролю за голосованием, директор Фонда исследования проблем демократии, Нонна Каграманян, вице-президент, руководитель исполнительного комитета Общероссйиской общественной организации “Деловая Россия”, Ольга Голышенкова, заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности, президент Ассоциации граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования “МАКО” и другие. Модератором дискуссии выступила Екатерина Курбангалеева, заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов, директор Автономной некоммерческой организации “Научно-исследовательский центр “Особое мнение”.