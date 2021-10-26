Надежды Евросоюза на нового президента Украины не оправдались

Очередной плановый саммит Украина – Европейский союз, прошедший в Киеве, не принес каких-либо прорывных результатов. Его наиболее значимым итогом считается подписание соглашений об общем авиационном пространстве, об участии Украины в программе исследований и инноваций Horizon Europe, а также в программе «Креативная Европа».

Говоря о членстве в ЕС, президент Украины Владимир Зеленский (Volodymyr Zelensky) отметил, что украинское общество не обладает достаточным пониманием того, когда страна выйдет на финишную прямую в процессе европейской интеграции.

«В нашем обществе […] и лидерам страны не хватает этого понимания — о том, что мы идем тем путем, о том, где тот финиш и есть ли он, потому что мы очень в это верим и делаем все на этом пути, делаем все, чтобы финиш был в ближайшее время», — сказал он после переговоров в рамках саммита.

Между тем в Европе все чаще слышна критика в связи с низкой эффективностью проводимых на Украине реформ. Так, из опубликованного ранее доклада Европейской счетной палаты по итогам аудита помощи Киеву следует, что поддержка Евросоюзом реформ на Украине неэффективна в борьбе с высокоуровневой коррупцией.

«Мы определили, что хотя ЕС поддерживает реформы для борьбы с коррупцией и помог сократить возможности для нее, высокоуровневая коррупция остается ключевой проблемой для Украины. Судебная реформа сталкивается с преградами, антикоррупционные органы под угрозой, доверие к таким институциям остается низким, а количество судебных приговоров за крупную коррупцию небольшое», — говорится в отчете.

Еще один негативный тренд, который, по мнению экспертов, расходится с позицией ЕС, — это попытки закрыть неугодные СМИ и политические партии, которые высказывают иные точки зрения. Многие обозреватели отмечают, что вместо плюрализма мнений в стране навязывается госпропаганда, особенно в части Крыма. При этом инициированный украинскими властями саммит «Крымская платформа», на их взгляд, провалился, поскольку изначально был нацелен на западных партнеров как очередная игра на публику, чтобы заручиться их поддержкой, а не на поиск реальных решений.

Тем временем на Украине стали звучать заявления о возможном втором президентском сроке Владимира Зеленского, вероятность которого в свой предвыборный период он отрицал. В частности, с таким заявлением недавно выступил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Это [идти на один срок] пообещал кандидат в президенты, а сейчас он президент и здесь вопрос: не выполнить одно обещание или не выполнить ряд обещаний… Речь идет даже не об обещаниях, а об изменении страны. Если ты до конца одного срока не выполнил то, что задумал, то необходимо пожертвовать своим имиджем человека, который выполняет свои обещания, и пойти выполнить другие», — сказал он в эфире телеканала «Наш».

Вместе с тем, по данным социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, рейтинг Владимира Зеленского снизился с 33,3% в сентябре до 24,7% в октябре, однако он пока остается лидером избирательских симпатий. Кроме того, партия экс-главы Украины Петра Порошенко (Petro Poroshenko) «Европейская солидарность» впервые обошла в рейтингах пропрезидентскую партию «Слуга народа», за них готовы проголосовать 15,7% и 15,5% соответственно.

По мнению генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина (Alexey Mukhin), итоги прошедшего саммита Украина – ЕС зафиксировали тот факт, что Брюссель по-прежнему мониторит ситуацию вокруг, но не внутри Украины.

Источник: https://penzanews.ru/analysis/150351-2021