«Надежные проекты, с которыми мы бы хотели работать» – сотрудничество Bybit с Solana

Bybit, одна из трех крупнейших криптобирж в мире по объему торгов, и Solana, одна из самых быстрорастущих экосистем в сфере блокчейна, объединились для жаркой дискуссии в прямом эфире с другими dApps. На мероприятии был продемонстрирован значительный рост экосистемы Solana и обнародованы захватывающие планы на будущее с акцентом на привнесение ценности в экосистему блокчейна.

Во время прямой трансляции Ben Zhou, co-founder и CEO Bybit, подчеркнул важность партнерских отношений с надежными проектами, устойчивость и видение, отражающие стратегический подход Bybit к сотрудничеству в рамках экосистемы криптовалют. «Нас привлекают проекты с проверенным послужным списком и прочной основой», — сказал Zhou. «Solana действительно удивила меня тем, как она развивалась и насколько она устойчива, и теперь, когда сообщество супер сильное, все эти новые проекты строятся на ней».

Lily Liu, president of the Solana Foundation, рассказала об уникальных возможностях Solana. «Solana выделяется своей способностью исполнять транзакции в мгновение ока и с минимальными затратами, делая то, что когда-то считалось невозможным», – сказала Liu. «Это открывает путь для инновационного применения, не доступного ранее».

Приверженность Bybit созданию надежной и инновационной крипто-экосистемы подчеркивается вниманием компании к инициативам Web3, таким как Solana Fiesta, с запланированными хакатонами, конференциями и совместными усилиями, организованными в Dubai Crypto Ark Space Bybit, предназначенными для расширения внедрения криптографии и стимулирования инноваций.

Marius George Ciubotariu, основной участник Kamino Finance, ведущего децентрализованного финансового протокола (DeFi) на Solana, приветствовал возможность предложить пользователям Bybit эйрдроп нового токена Kamino ($KMNO) в рамках Bybit x Solana’s Airdrop Arcade. «Это момент, когда многие откроют для себя Solana такой, какая она есть: оптимальный, простой опыт работы с блокчейном сродни использованию Интернета без громоздких интерфейсов или кошельков», – сказал он.

Joe Takayama, инфлюэнсер из YouTube, отметил инновационные проекты на Solana, многие из которых получат листинг на Bybit. «Многие монеты на Solana – это не просто токены. Они строят экосистему Solana и инвестируют в нее. Создаваемые ими инструменты и продукты понравятся массовому потребителю».

Альянс Bybit с Solana – это ключевой шаг к созданию более доступного, эффективного и инновационного ландшафта для цифровых активов. Emily Bao, Web3 evangelist от Bybit Web3, резюмировала: «Наша цель – сотрудничать с лучшими из мира блокчейна, и Solana является одним из наших фаворитов благодаря своим инновациям и эффективности».