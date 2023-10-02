Надежные сети Huawei для безопасной высокоскоростной железной дороги Джакарта — Бандунг

Индонезийская высокоскоростная железная дорога Джакарта —Бандунг, известная как WHOOSH, официально введена в эксплуатацию. Железная дорога сокращает время в пути между Джакартой и Бандунгом с 3,5 часов до всего 40 минут, что ускорит экономическое развитие регионов, расположенных вдоль всего маршрута. Компания Huawei в партнерстве с China Railway Signal & Communication (CRSC) и China Telecom создала специальную железнодорожную сеть для WHOOSH. Эта сеть облегчает связь, управление и диспетчерское регулирование поездов в режиме реального времени, предоставляя надежную техническую поддержку для интеллектуального, безопасного и эффективного движения поездов.

Как первая высокоскоростная железная дорога в Юго-Восточной Азии WHOOSH простирается на 143,3 км между столицей (Джакартой) и популярным туристическим курортом (Бандунг) в Индонезии. Максимальная рабочая скорость поездов составляет 350 км/час. Кроме того, WHOOSH является первым проектом, где применяется китайская система высокоскоростных железных дорог, включая все элементы отраслевой цепочки добавленной стоимости, за пределами Китая. WHOOSH знаменует собой вступление Индонезии в эру высокоскоростных железных дорог.

WHOOSH оснащена системой Chinese Train Control System Level 3 (CTCS-3), которая была независимо разработана в Китае. Из-за высокой скорости движения поездов и коротких стоянок для системы управления движением поездов критически важна надежная специальная коммуникационная сеть, которая обеспечивает высокую безопасность, большую пропускную способность и простоту эксплуатации и обслуживания. Это гарантирует безопасное, безотказное и эффективное движение поездов.

По словам Лая Чаочена (Lai Chaosen), вице-президента Huawei Indonesia, беспроводная связь между поездом и центром управления WHOOSH использует проверенное решение Huawei и чередование в сети для безотказного покрытия. Благодаря уровню доступности 99,99 % сеть гарантирует стабильную передачу сигналов управления движением поездов и интеллектуальную координацию и подготовку расписания номеров поездов и номеров функций.

Сеть передачи данных использует сетевое оборудование Huawei нового поколения, что гарантирует 100 % безопасность сетей за счет использования собственных жестких труб. Каждое звено защищается резервом, а переключение резервов можно выполнить за 35 мс.

В сети передачи используется оборудование Huawei Hybrid MSTP, которое обеспечивает высокую пропускную способность и стабильность, необходимые для более 20 систем высокоскоростных поездов, в том числе для подготовки расписания и управления движением, предотвращения аварий, видеонаблюдения, продажи билетов и удаленного управления питанием. Кроме того, сеть может справится с ростом и изменениями будущих железнодорожных служб.

Лю Цзепинь (Liu Jieping), заместитель главного инженера проекта Jakarta–Bandung Project, пояснил, что запуск WHOOSH является существенным продвижением на пути выхода Китая на мировую арену в отрасли высокоскоростных железных дорог. Беспроводная связь между поездом и центром управления, сети передачи, сеть передачи данных и другие системные решения, предоставленные Huawei, формируют высококачественную специальную сеть для WHOOSH и обеспечивают надежную техническую поддержку для безопасной и эффективной работы поездов.

Двияна Сламет Рияди (Dwiyana Slamet Riyadi), генеральный директор PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), отметил: «Мы бы хотели поблагодарить всех участников, особенно Huawei и CRSC, за их вклад в подготовку технологических решений и железнодорожной инфраструктуры, которые играют важную роль в обеспечении работы высокоскоростных поездов Whoosh. Совместное внедрение надежных технологических и эксплуатационных решений для высокоскоростных поездов Whoosh может служить примером и эталоном для развития другой высокоскоростной железнодорожной инфраструктуры в Индонезии и подобных проектов в других странах Юго-Восточной Азии».