NagaCorp завоевывает высокие награды от журнала «Институциональный инвестор»

Компания NagaCorp Ltd., которая владеет и управляет компанией NagaWorld, развлекательным центром в районе Меконга, удостоилась выдающихся наград и получила звание Самой престижной компании от знаменитого финансового издания «Институциональный инвестор» за выдающееся лидерство и отношения с инвесторами, включая категории «Лучшие взаимоотношения с инвесторами», «Лучший генеральный директор», «Лучший финансовый директор», «Лучший специалист по связям с инвесторами», «Лучшая команда по связям с инвесторами» и «Лучшие показатели ОСВО» в сфере игорного и гостиничного бизнеса. Это признание получено в рамках рейтинга журнала «Институциональный инвестор», оценивающего руководящие команды компаний Азии (ранее Японии) за 2022 год, считающегося мировым эталоном совершенства в финансовой отрасли.

В сфере игорного и гостиничного бизнеса NagaCorp в целом занимает первое место по всем категориям в рейтинге компаний малой и средней капитализации и входит в первую тройку рейтинга азиатских (ранее японских) компаний:

Категория Малая и средняя капитализация Азия (ранее Япония) Лучшие взаимоотношения с инвесторами – NagaCorp Ltd. #1 #3 Лучший генеральный директор – достопочтенный д-р Чэнь Лип Кёнг (Chen Lip Keong) #1 #2 Лучший финансовый директор – Тан Шен Чун (Tan Sean Czoon) #1 #2 Лучший специалист по связям с инвесторами – Жерар Чай (Gerard Chai) #1 #2 Лучшая команда по связям с инвесторами — NagaCorp Ltd. #1 #3 Лучшие показатели ОСВО – NagaCorp Ltd. #1 #3

Достопочтенный д-р Чэнь Лип Кёнг, основатель, держатель контрольного пакета акций и старший исполнительный директор компании NagaCorp, заявил следующее: «Это признание знаменует собой наш выдающийся успех в продвижении бизнеса к стабильному и последовательному восстановлению от последствий глобальной пандемии. Используя наши эффективные бизнес-стратегии, мы уверены в долгосрочных коммерческих перспективах компании NagaCorp по мере восстановления региона после пандемии. Это признание также свидетельствует о высоком уровне нашего руководства, авторитетности, а также о наличии у нас опытных специалистов по работе с инвесторами. Мы гордимся тем, что получили звание лучших в отрасли, и наш успех свидетельствует о нашем неуклонном стремлении поддерживать высокое качество корпоративного управления и практик, защищающих интересы наших акционеров».

Управляющий директор по связям с инвесторами компании NagaCorp Жерар Чай заявил следующее: «Выдающиеся достижения компании NagaCorp свидетельствуют о нашей непрерывной эффективной коммуникации и взаимодействии с глобальным инвестиционным сообществом, несмотря на очень трудные времена для индустрии гостиничного бизнеса и отдыха, которая серьезно пострадала от пандемии. Обеспечение инвесторов своевременной, точной и значимой информацией имеет решающее значение для укрепления их доверия. Мы гордимся тем, что «Институциональный инвестор» признал эффективность усилий команды NagaCorp по связям с инвесторами и нашей глобальной программы по работе с инвесторами. Отдел по связям с инвесторами стремится постоянно поддерживать стандарты взаимодействия и коммуникации мирового класса с инвестиционным сообществом».

В этом году в рейтинге руководства азиатских (ранее японских) компаний за 2022 год приняли участие в общей сложности 4854 управляющих портфелями инвестиций и аналитиков-покупателей, а также 670 аналитиков-продавцов. В этом году 1612 компаний были номинированы по 18 секторам. Методология ранжирования включает в себя такие категории как (1) авторитетность и надежность команды по связям с инвесторами (2) лидерство и коммуникация (3) доступность руководителей высшего звена (4) знание бизнеса и рынка (5) финансовое управление (6) оперативность реагирования (7) последовательность и детализация раскрытия финансовой информации (8) раскрытие финансово значимой информации по ОСВО (9) корпоративная стратегия по ОСВО (10) и сроки выхода на рынок (своевременность).

На протяжении более чем 50 лет журнал «Институциональный инвестор» отдает должное людям и фирмам, работающим в сфере финансовых услуг, за их выдающиеся достижения. Объективность рейтингов и званий, присуждаемых журналом «Институциональный инвестор» на основании исследований, заслужила высочайшее признание в отрасли и продолжает устанавливать стандарты, по которым оценивается превосходство. В течение последних 15 лет журнал «Институциональный инвестор» также проводит независимый анализ программ компании по работе с инвесторами в сочетании с рейтингом руководства.