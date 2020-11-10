Награждение победителей XV Национальной премии «Директор года» состоится в рамках X Всероссийского форума корпоративного управления

Хедлайнеры форума:
- Сергей Швецов, первый заместитель председателя ЦБ РФ.
- Александр Шохин, президент РСПП.
- Олег Вьюгин, председатель Наблюдательного совета ПАО «Московская Биржа».
- Алексей Нечаев, президент Faberlic, основатель партии «Новые Люди».
На форуме в ходе трех онлайн-трансляций мы рассмотрим главные темы уходящего года:
Сессия 1: 24 ноября /10.00 – 12.00/. Как сделать корпоративное управление «GREAT AGAIN»?
Сессия 2: 26 ноября /10.00 – 12.00/. «Winners & Loosers»: с каким багажом бизнес входит в 2021 год?
Сессия 3: 2 декабря /16.00 – 18.00/. «ESG»: от слов к реальным делам.
Торжественная церемония награждения XV Национальной премии «Директор года» состоится 2 декабря в 18.30 в отеле Ritz Carlton (Тверская, дом 3). Ежегодно она отмечает личный вклад директоров в развитие и продвижение высоких стандартов корпоративного управления.
Номинации:
- Независимый директор.
- Председатель совета директоров: вклад в развитие корпоративного управления.
- Директор по корпоративному управлению/корпоративный секретарь.
- Председатель комитета по аудиту совета директоров.
- Вклад в развитие корпоративного управления в непубличных компаниях.
- Вклад в развитие культуры ESG.
- Директор сообщества АНД – специальная номинация АНД.
Проводится Российским союзом промышленников и предпринимателей, Академией независимых директоров в партнерстве с ПАО Сбербанк, ПАО Московская Биржа и PWC.
По вопросам аккредитации СМИ и информационного партнерства:
Телефон: +7(929)668-95-55
Алла Витковская
E-mail: AVitkovskaya@nand.ru