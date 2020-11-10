Награждение победителей XV Национальной премии «Директор года» состоится в рамках X Всероссийского форума корпоративного управления

Хедлайнеры форума:

Сергей Швецов, первый заместитель председателя ЦБ РФ.

Александр Шохин, президент РСПП.

Олег Вьюгин, председатель Наблюдательного совета ПАО «Московская Биржа».

Алексей Нечаев, президент Faberlic, основатель партии «Новые Люди».

На форуме в ходе трех онлайн-трансляций мы рассмотрим главные темы уходящего года:

Сессия 1: 24 ноября /10.00 – 12.00/. Как сделать корпоративное управление «GREAT AGAIN»?

Сессия 2: 26 ноября /10.00 – 12.00/. «Winners & Loosers»: с каким багажом бизнес входит в 2021 год?

Сессия 3: 2 декабря /16.00 – 18.00/. «ESG»: от слов к реальным делам.

Торжественная церемония награждения XV Национальной премии «Директор года» состоится 2 декабря в 18.30 в отеле Ritz Carlton (Тверская, дом 3). Ежегодно она отмечает личный вклад директоров в развитие и продвижение высоких стандартов корпоративного управления.

Номинации:

Независимый директор. Председатель совета директоров: вклад в развитие корпоративного управления. Директор по корпоративному управлению/корпоративный секретарь. Председатель комитета по аудиту совета директоров. Вклад в развитие корпоративного управления в непубличных компаниях. Вклад в развитие культуры ESG. Директор сообщества АНД – специальная номинация АНД.

Проводится Российским союзом промышленников и предпринимателей, Академией независимых директоров в партнерстве с ПАО Сбербанк, ПАО Московская Биржа и PWC.

По вопросам аккредитации СМИ и информационного партнерства:

Телефон: +7(929)668-95-55

Алла Витковская

E-mail: AVitkovskaya@nand.ru

https://directorgoda.com/