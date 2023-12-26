Найден новый способ сохранить изображение из документа «Р7-Офис» на компьютер

В редакторах «Р7-Офис» это можно сделать за несколько кликов.

Редакторы текста, таблиц, презентаций «Р7-Офис» позволяют сохранять картинки.

Для этого необходимо выделить картинку щелчком левой кнопки мыши. После этого нужно щелчком правой кнопки вызвать меню, в котором выбрать функцию «Сохранить как рисунок». В открывшемся меню выбрать путь сохранения файла на компьютере и задать ему имя. Готово, изображение сохранено.

«Р7-Офис» — российская офисная среда с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации для бизнеса и индивидуальных пользователей. Является единым офисным решением для создании комплексного рабочего места. Подходит для задач любого типа — от работы с документами и организации электронного документооборота до управления проектами и создания корпоративной соцсети.

В состав «Р7-Офис» входят редакторы текстов, таблиц, презентаций, схем, почта, мессенджер, видеоконференцсвязь, облачное хранилище и другие. Доступен в облачной, серверной, локальной, версиях и мобильных приложениях для iOS, Android, а также для ОС «Аврора» офлайн и онлайн.