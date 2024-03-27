Найден новый способ в «Р7-Графике» добавить таблицу в диаграмму

Добавить таблицу в диаграмму в «Р7-Графике» можно в пару кликов. Рассказываем, как это сделать.

Сначала необходимо зайти в «Р7-Графику» и на панели инструментов нажать на кнопку «Таблица». В выпадающем меню выбрать для будущей таблицы нужное количество столбцов и строк и кликнуть левой кнопкой мыши. Если для таблицы необходим заголовок, при открытии выпадающего меню нужно поставить галочку в окошке напротив функции «Название», а затем уже переходить к выбору нужного количества столбцов и строк. Готово.

«Р7-Офис» — российская офисная среда с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации для бизнеса и индивидуальных пользователей. Является единым офисным решением для создании комплексного рабочего места. Подходит для задач любого типа — от работы с документами и организации электронного документооборота до управления проектами и создания корпоративной соцсети.

В состав «Р7-Офис» входят редакторы текстов, таблиц, презентаций, схем, почта, мессенджер, видеоконференцсвязь, облачное хранилище и другие. Доступен в облачной, серверной, локальной версиях и мобильных приложениях для iOS, Android, а также для ОС «Аврора» офлайн и онлайн.