Написание негативных отзывов как прибыльный бизнес

В наши дни в Сети появляется множество сайтов, специализирующихся на публикации отзывов о продуктах, компаниях, услугах и т.д., пишет «Новая газета». Взять хотя бы ресурс otzyvcom.ru, на заглавную страницу которого выведены комментарии с ключевыми словами: «ловушка», «мошенники», «кидалово» и т.д., а сама площадка почему-то предлагает компаниям оспаривать отрицательные отзывы на предмет накрутки конкурентов и дополнительно проверять наличие подложных, негативных отзывов.

Недавно журналисты «Новой газеты» направили запрос администрации сайта «Отзовик» и получили ответ – на «Отзовике» на долю негативных отзывов приходится примерно 70%. Причиной появления позитивных откликов зачастую является отсутствие опыта у заказчиков и исполнителей. Более того, говорят в «Отзовике», если вы увидели сайт с исключительно позитивными отзывами, не сомневайтесь – это откровенная ложь.

То есть источником дохода таких сайтов являются негативные комментарии. Поэтому нет ничего удивительного в том, что подобных ресурсов появляется с каждым годом все больше, да и спрос на такие услуги со временем не снижается – все больше компаний начинают бороться с конкурентами путем использования таких методов.

Основными жертвами «черного маркетинга» становятся онлайн-магазины, а также компании средних размеров, занятые в сферах обучения, недвижимости, финансов. Именно здесь сконцентрированы немалые денежные средства, что превращает эти компании в очевидную мишень. К тому же, у них не хватает сил и средств для формирования полноценной защиты от серьезных атак – их административные возможности ограничены, в отличие от крупного бизнеса.

Как говорит блогер и сооснователь рекламного агентства AMP, маркетолог Михаил Фадеев, регулирование этого сегмента – насущная необходимость. Требуется создать соответствующий механизм, которым, по его мнению, мог бы стать сервис, осуществляющий привязку аккаунтов пользователей к порталу «Госуслуги» (запуск такого сервиса был анонсирован в прошлом году). Благодаря такому инструменту появится возможность идентификации комментаторов, говорит Фадеев. Это должно умерить их пыл, поскольку каждый трижды подумает, публиковать ли проплаченные отрицательные отзывы перед угрозой разоблачения.