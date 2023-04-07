Направление «Полимерная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ инвестировало в производство 4,5 млрд рублей за последние два года

В 2022 году предприятия направления «Полимерная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ выпустили более 4 млн кубометров готовой продукции, увеличив объем продаж на 8,5 % по сравнению с 2021 годом.

В 2022 году ТЕХНОНИКОЛЬ усилила ориентированность на рынки стран азиатского региона. Так, в Казахстане на территории индустриальной зоны «Кайрат» стартовало строительство завода по производству XPS. Завершение всех строительных работ, монтажа и пусконаладки технологического оборудования ожидается в 2023 году.

Большая инвестиционная программа реализуется и на петербургском предприятии по производству экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ. За два года на развитие линии было направлено 200 миллионов рублей. В текущем году размер инвестиций достигнет отметки 300 миллионов рублей. Сохранив объемы производства в 2022 году на уровне предыдущих 12 месяцев, завод в Санкт-Петербурге сосредоточился на выпуске теплоизоляционных плит XPS CARBON SOLID. Это высокопрочная теплоизоляция, на производство которой требуется в два раза больше времени по сравнению с традиционными материалами для общестроительных нужд. В 2022 году плиты XPS CARBON SOLID составляли большую часть выпускаемой номенклатуры и активно применялись для обустройства дорог на Харасавэйском месторождении. Кроме того, в 2023 году введен в эксплуатацию Завод по вторичной переработке полистирола. Предприятие сможет ежегодно перерабатывать до 6500 тонн полимерных отходов, превращая их во вторичную гранулу. Это значит, что более 400 млн вспененных подложек для овощей и фруктов вместо свалки отправятся на завод, чтобы стать сырьем для новых изделий. Следующий шаг развития предприятия предусматривает запуск линии мойки и переработки изделий из полиэтилена и полипропилена. Реализация проекта рассчитана на 2023-2024 гг. Суммарный объем инвестиций в строительство завода и запуск новых мощностей составит 480 млн рублей.

В 2022 году предприятия по производству XPS ТЕХНОНИКОЛЬ активно модернизировали линии, наращивали мощности. Так, на заводе в Минеральных Водах была введена вторая линия, а также завершен проект по увеличению производительности труда. В Новоульяновске прошла масштабная модернизация, итогом которой стало увеличение выпуска продукции: на 21 % толщиной 50 мм и на 14 % толщиной 30 мм.

Завод в Юрге увеличил плановый выпуск готовой продукции на 9%. А успехи в области повышения производительности труда были отмечены всероссийской премией «Производительность труда: лидеры промышленности России — 2022», в рамках участия в которой предприятие заняло десятое место.

На каждом заводе были реализованы экологические инициативы. Помимо развития внутреннего рециклинга, предприятия активно занимаются сбором и сортировкой втулок, пленок и прочих отходов, которые образуются в процессе производства. Доходы от реализации вторсырья колеблются в диапазоне от 1,5 млн до 3,8 млн рублей для каждого из заводов направления «Полимерная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ.

«В 2023 году мы продолжим модернизацию производств, направленную на автоматизацию рутинных процессов, повышение производительности труда и улучшение качества готовой продукции, — делится Дмитрий Рындин, операционный директор направления «Полимерная изоляция». – Кроме того, на ближайшие 12 месяцев мы запланировали масштабную кампанию по расширению географии присутствия и намерены запустить три новых предприятия по выпуску XPS ТЕХНОНИКОЛЬ».