Narwal представил первые самые мощные вертикальные пылесосы на CES 2024

Narwal, одна из ведущих компаний-инноваторов в области домашней робототехники, представила высокотехнологичные решения в области уборки – Narwal Freo X Ultra и Narwal Freo X Plus – самые «умные» и самые мощные вертикальные пылесосы в мире. Помимо этого, многофункциональный портативный вертикальный пылесос для сухой и влажной уборки Narwal S10 Pro впервые будет представлен на CES.

«Narwal внедрила эти инновационные функции с четкой целью: обратиться к решению реальных болевых точек пользователей в домашней уборке. Более ранние версии роботов-пылесосов на базе станций имели проблемы с остаточной грязью, шумом и запутыванием волос. Для решения данных проблем мы создали автономную бесконтактную систему обработки пыли, которая позволяет роботу-пылесосу самостоятельно осуществлять внутреннюю обработку мусора, что приводит к полному отсутствию остатков грязи и сокращению шума от его работы на существенные 36 %», – говорит Жунбин Джан (Junbin Zhang), основатель и главный исполнительный директор Narwal Robotics. «Помимо этого, мы разработали щетку инновационного дизайна, которая не спутывает волосы и в которой использована высокоэффективная система воздушного потока с U-образной трубкой для прямого всасывания волос со щетки в пылесборник, где обеспечивается хранение мусора до 7 недель, что позволяет пользователям не беспокоиться о его частой очистке».

Narwal представляет две прорывные новинки – роботы-пылесосы для влажной и сухой уборки Freo X Ultra и Freo X Plus с автономной системой обработки пыли, первой в мире плавающей щеткой без спутывания волос, технологией ИИ DirtSense™ и системой обхода препятствий с миллиметровой точностью на основе тройного лазера.

При скорости вращения вентилятора до 60 000 об./мин., U-образная конструкция воздуховода обеспечивает непревзойденную мощность всасывания 8 200 Па (X Ultra) и 7 800 Па (X Plus), делая их самыми мощными из доступных на сегодня роботов-пылесосов.

Freo X Ultra и Plus хранят и утрамбовывают пыль внутри робота-пылесоса, упраздняя необходимость частого опорожнения контейнера. Пыль удерживается в удобном пылесборнике, что позволяет хранить ее до 7 недель без необходимости утилизации. Система установлена внутри робота-пылесоса и поэтому препятствует засорению трубки и упраздняет сильный шум, который издают более ранние версии систем опорожнения контейнеров на основе станций.

Решая проблему спутанных волос, Narwal внедряет плавающую щетку, которая полностью препятствует их спутыванию и обеспечивает эффективную очистку. Имеет сертификат, подтверждающий удержание 95,6 % волос при 0 % спутывании, выданный сертифицирующими организациями с мировым именем SGS и TUV Rheinland.

Используя технологию ИИ и оптическую технологию, DirtSense™ распознает грязные участки пола во время влажной уборки, обеспечивая их тщательную очистку. Чистящие швабры в форме «треугольника рело» обеспечивают исключительную мощность очистки, а режим EdgeSwing™ эффективно убирает углы комнаты.

Система обхода препятствий с миллиметровой точностью на основе трех лазеров, LiDAR SLAM 4.0 Integration, и управление из приложения обеспечивают пользователям простоту навигации и эксплуатации. Freo X Ultra имеет впервые в индустрии опцию управления с сенсорного экрана базовой станции.

Стремясь угодить предпочтениям пользователей, Narwal предлагает полнофункциональный X Ultra с самоочищающейся базовой станцией и бюджетный X Plus, обладающий исключительными функциями без системы самоочистки.

Narwal S10 Pro может похвастаться непревзойденной простотой использования, легко интегрируя передовые функции для дружественной пользователю и беспроблемной уборки.

Дебютируя на CES, Narwal S10 Pro трансформирует портативные вертикальные пылесосы для влажной и сухой уборки. Это элегантное устройство гарантирует девственно чистые полы с мощной шваброй, завидным давлением уборки в 17N, эффективностью всасывания 76AW и системой самоочистки с 32 водяными струями.

Помимо элегантности Narwal S10 Pro обладает преимуществами в использовании интеллектуальных технологий. Имея ручку, которая может лежать полностью плоско и быстро вращаться вправо-влево на 63 градуса, она без усилий проникает в пространство под мебелью, а ее уникальная швабра чистит каждый уголок. Достигая уровня дезинфекции в 99,99 %, утилизация отходов упрощена за счет разделения твердых и жидких отходов. После очистки S10 Pro может без усилий выполнить самоочистку и сушку внутри своей зарядной станции, обеспечивая неспешную и гигиеническую уборку.