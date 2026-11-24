Компания Генпро стала победителем премии «Лидеры проектирования 2026» в номинации «Работодатель года. Средние и крупные компании». Награду получила HR-директор Генпро Юлия Антипова.При выборе победителя оценивались условия работы, возможности профессионального роста и подход к развитию сотрудников.

«Любой успешный проект начинается с людей — с их профессионализма, интеллекта и личной вовлечённости. В компании Генпро мы это хорошо понимаем и стремимся быть сильным рыночным игроком и работодателем, который создаёт условия для развития, обмена опытом и роста. Для нас важно, чтобы каждый сотрудник чувствовал свою значимость, учился у опытных наставников и видел результаты своего труда в реализованных объектах по всей стране», — отметил генеральный директор архитектурной компании Генпро Андрей Чупрак.

В Генпро действуют программы внутреннего обучения, наставничества и кадрового резерва, проводятся индивидуальные встречи one-to-one. Молодые специалисты получают первый практический опыт на стажировках, а сотрудники продолжают повышать квалификацию на лекциях и встречах с отраслевыми экспертами. Важное место в корпоративной жизни занимают совместные выезды, экскурсии и культурные мероприятия, которые помогают коллегам лучше узнать друг друга за пределами рабочих задач.

Сегодня команда Генпро объединяет более 500 архитекторов, инженеров и специалистов разных направлений в пяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Воронеже. Работа над масштабными и технически сложными объектами требует тесного взаимодействия между подразделениями и объединения профессиональных компетенций.

Для Генпро эта победа особенно значима: за масштабом компании стоят люди, их знания, опыт и ежедневная работа. Именно развитие команды позволяет бюро браться за сложные архитектурные и инженерные задачи, сохраняя высокие требования к качеству проектов.