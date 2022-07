Наслаждайтесь персонализированным поиском благодаря Petal Search 

Поисковые системы сегодня должны быть динамически разносторонними с учетом того, что количество ежедневных поисковых запросов, охватывающих самый широкий спектр тем, составляет более 3,5 млрд (источник: Smart Insights), при этом до 55% подростков используют альтернативные методы поиска, такие как голосовой поиск. Petal Search выводит процесс поиска на качественно новый уровень, позволяя пользователям находить информацию, связанную с их запросом, а не просто получать ответы, что обеспечивает дальнейшую персонализацию поисковых услуг.

Petal Search стремится к повышению качества обслуживания пользователей и входит в тройку ведущих поисковых систем более чем в 18 странах и регионах мира (источник: Statcounter).

В знак признания усилий Petal Search, направленных на создание уникального для всех пользователей универсального поиска, эта поисковая система недавно получила премию iF Award 2022 в категории «Пользовательский опыт» (UX).

Премия iF Design была основана в 1953 году и с тех пор стала международным символом превосходного дизайна. Ежегодная премия iF DESIGN AWARD является одной из самых престижных премий мира в области дизайна. Отмеченный премией iF Design сервис Petal Search постоянно стремится к улучшению пользовательского опыта за счет непрерывного повышения качества услуг, благодаря которому все потребители могут пользоваться удобным поиском, учитывающим их индивидуальные потребности.

В настоящее время, по мере того как отдельные приложения генерируют и потребляют все больше информации, появляются отдельные информационные острова. Как гласит пословица, один в поле не воин, и с сервисом Petal Search то же самое можно сказать и о приложениях. Это достижение подчеркивает стремление Petal Search к улучшению связей между пользователями и разрозненными массивами информации на телефонах. Благодаря Petal Search пользователи смогут и дальше наслаждаться захватывающим процессом поиска с помощью интеллектуальных рекомендаций и визуализации, сразу же получая всю информацию, которую они искали.

С учетом разнообразия приложений, используемых в настоящее время потребителями, переключение между несколькими приложениями и попытка найти необходимое среди множества приложений на телефоне может оказаться непростой задачей. Согласно некоторым исследованиям, количество запросов с нулевым нажатием (Zero-Click) за последний год увеличилось на 15% (источник: SparkToro), что подчеркивает тот факт, что пользователи начнут ожидать результатов без необходимости перехода на сторонний сайт. Выявив эту болевую точку, поисковая система Petal Search компании Huawei стремится обеспечить удобство поиска по принципу «все включено».

Petal Search позволяет потребителям искать результаты как на локальных устройствах, так и в Интернете. Сотрудничество с более чем 3000 бизнес-партнерами из различных отраслей позволяет Petal Search предложить решение для этой проблемы. Отображая результаты поиска в одном месте, Petal Search избавляет пользователей от необходимости переключаться между несколькими страницами, чтобы найти конкретную информацию.

Мгновенно реагируя на каждую набираемую пользователем букву, Petal Search начинает предсказывать и предлагать возможную выдачу результатов в ответ на поисковый запрос. Отталкиваясь от поисковых привычек пользователя, информация о которых собирается в интеллектуальном режиме, Petal Search получает более четкое представление о том, чего хотят пользователи, что они ищут в Интернете и на какие веб-сайты они обычно заходят. Таким образом Petal Search может персонализировать поиск и предоставлять результаты пользователям еще до того, как они ввели поисковый запрос.

Более того, когда пользователь хочет найти определенный сервис — забронировать экскурсию, заказать еду и многое другое — ему не нужно открывать для этого отдельные приложения. Благодаря Petal Search пользователь может сделать все, что ему нужно, в одном приложении.

Кроме того, он может получать услуги от различных провайдеров в рамках одного приложения. В Petal Search пользователь может сравнивать цены по нескольким поставщикам услуг, а также получать прогнозы погоды в режиме реального времени и многие другие результаты непосредственно на главной странице поиска.

Вследствие безграничного количества информации и продуктов, доступных в Интернете, пользователи зачастую оказываются перегруженными объемами контента в сети. Вместе с тем с помощью поисковых систем пользователям был предоставлен способ отсеивания ненужного контента для достижения желаемых результатов.

Мы все разные. И Petal Search понимает это. Каждый пользователь по-своему уникален, и Petal Search стремится адаптировать процесс поиска в соответствии с нуждами своих пользователей.

Перед поиском Petal Search получает информацию о потребителях, от их привычек и интересов и до контекста их повседневной жизни. Таким образом, поисковая система может прогнозировать параметры поиска на основе вышеизложенного и давать рекомендации, начиная с часто используемых приложений и сайтов и предстоящих задач и заканчивая потенциально интересными статьями.

Иногда важен не результат, а сам процесс. Petal Search не только предоставляет индивидуальные и точные результаты, но и стимулирует пользователя проявить свою любознательность и мыслить широко,

предлагая релевантную информацию, связанную с поисковым запросом. Petal Search надеется пробудить любознательность пользователя, показывая, например, продукты, связанные с изображением, которое он ищет, или предлагая ему видеоролики по темам ранее просмотренного контента.

Petal Search отображает интерактивный визуальный контент, который пробуждает в пользователях креативность. Найти нужное в море результатов поиска порой бывает непростой задачей, но с помощью визуализированного контента пользователи смогут сразу же крупным планом разглядеть то, что ищут.