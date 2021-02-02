Наталья Боева: мы должны всячески рассказывать о том, что на селе жить хорошо!

Депутат Государственной Думы РФ Наталья Боева рассказала о своей работе по улучшению качества жизни на селе, а также о перспективах для молодых людей в сельской местности.

Наталья Дмитриевна, вы всю жизнь прожили на селе, и, как никто другой, видите изменения, которые происходят на местах сегодня. Как бы вы их охарактеризовали?

Действительно, вся моя сознательная жизнь прошла в сельской местности. Благодаря этому, я наглядно вижу то, чего не хватает, и что нужно и можно улучшить. Сегодня делается очень многое, оборачиваясь назад, могу точно сказать, что раньше о таком и мечтать не могли.

Я много общаюсь именно с жителями сельских территорий, и все видят положительную динамику. На всех уровнях власти чиновники, депутаты проявляют интерес к селу. А помните санкции? Они дали серьезный толчок к появлению тенденции на импортозамещение. Появился запрос на местного производителя. Существующие предприятия нарастили темпы производства, на рынке также появилось множество новых. Это, несомненно, сыграло свою роль в развитии!

Какие меры развития сельских территорий предпринимаются на федеральном уровне и вами как депутатом Госдумы, который позиционирует себя защитником сельской местности?

Большое внимание уделяется созданию комфортной среды на сельских территориях. Как представитель в Думе интересов сельских жителей Кубани отмечу, что при принятии бюджета на ближайшие три года наш комитет по аграрным вопросам активно отстаивал увеличение финансирования программы «Комплексное развитие сельских территорий», и нам это удалось!

Особенно хочу отметить успехи в реализации партийных проектов и программ «Единой России», касающихся сельскохозяйственной отрасли и жизни селян. К примеру, отдельным направлением проекта «Городская среда» является программа «Парки малых городов».

За четыре года работы в Государственной Думе приведены в порядок парки районных станиц моего округа, а сейчас уже и небольших населенных пунктов, таких как Шабельское, Глафировка, Канеловская, Новосергиевская. Это важное событие для каждого жителя небольших станиц аналогично строительству спортплощадки, детского сада или офиса врача общей практики, ремонта дома культуры, школы или дороги.

Для развития села необходимы самые разные кадры и специалисты, которых, как всем известно, на сельских территориях дефицит. Как быть с привлечением?

Ни для кого не секрет, что одна из главных проблем наших сельских поселений – это отсутствие привлекательности сельской жизни для специалистов. Сегодня на федеральном уровне ведется серьезная работа по созданию программ, которые становятся своего рода механизмом завлечения. Среди них «Земский доктор», «Земский учитель» и многие другие. А также множество субсидий для желающих переехать и жить в селах, станицах.

А что касается желания создать собственное хозяйство, то и для этого созданы все предпосылки. На федеральном и региональном уровне существует множество программ и возможных субсидий для комфортного старта и развития предприятия.

Сельская жизнь среди молодежи не популярна, даже среди тех, кто там вырос. Что могло бы заинтересовать и стать стимулом для молодежи?

На мой взгляд, проблема, как вы озвучили, в непопулярности этого образа жизни. Мы должны всячески рассказывать о том, что на селе жить хорошо! Это здоровье, чистый воздух, всегда качественные и свежие продукты, особенно, если это свой сад и огород. Можно даже сказать о перспективах в плане бизнеса. На селе есть множество ниш, которые можно и нужно развивать. Это будет пользоваться успехом, учитывая тенденцию на импортозамещение!