Наталья Сергунина на портале mos.ru обновлен каталог услуг

Заместитель московского градоначальника Наталья Сергунина рассказала о том, что функционал официального портала столичной мэрии (mos.ru) был обновлен. Это позволило значительным образом упростить процедуру поиска требуемой услуги. Теперь на нее уходят считаные секунды, ведь для поиска требуется только ввод ключевых слов. Каталог для удобства пользователей отныне делится на два больших тематических блока: один посвящен населению, второй — представителям предпринимательского сектора. В разделах теперь отображается количество содержащихся в них услуг и сервисов. Об этом пишет сайт московской мэрии.

Как напомнила вице-мэр, Москва является одним из мировых лидеров среди мегаполисов относительно качества электронных услуг и простоты их получения. Однако каждый современный онлайн-инструмент нужно на постоянной основе обновлять. В настоящее время на сайте mos.ru можно найти свыше 370 электронных услуг и сервисов. С 2011 года жители Москвы пользовались ими свыше 1,7 млрд раз. Ежечасно они обращаются за электронными услугами на портал порядка 30000 раз.