Наталья Сергунина рассказала о получении «Московской инновационной системой» приза конкурса Quality Innovation Award

Москва
16 февраля 2021

Как сообщает официальный сайт Мэра Москвы, столичная программа по тестированию идей стала призером конкурса Quality Innovation Award. Как рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина, разработка получила высокую оценку экспертов в категории «Инновации в государственном секторе». Более 100 государственных и коммерческих площадок, свыше 50-ти протестированных идей и около 600 заявок от бизнеса на апробацию идей — таковы результаты прошлого года работы проекта «Московская инновационная система». «Завоевавшая приз программа дает разработчикам возможность проверить жизнеспособность их решений и получить развернутые отзывы целевой аудитории», — пояснила Наталья Сергунина. Среди уже получивших «обкатку» проектов — беспилотное такси, экзоскелет кисти, система для пространственного ориентирования инвалидов по зрению и многое другое.

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