Наталья Сергунина сообщила, что москвичи обратились за электронными услугами свыше 1,8 млрд раз

Москва
29 декабря 2020

Как сообщает официальный сайт Мэра Москвы, развитая цифровая экосистема позволяет горожанам решать практически любые бытовые вопросы, столица сохранила высокое качество госуслуг и во время пандемии COVID-19. Электронными услугами и сервисами за все время существования цифровой экосистемы жители столицы воспользовались более 1,8 миллиарда. Об этом рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы, отметив, что в столице в электронном виде предоставляется свыше 370 услуг и сервисов. Услугами портала mos.ru каждый месяц пользуются более 20 миллионов пользователей, у 13 миллионов москвичей на портале зарегистрирован личный кабинет. За 2020 год с помощью электронного взаимодействия между ведомствами граждане смогли оформить различные справки и решить вопросы различного характера, не предоставляя более 70 миллионов документов.

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