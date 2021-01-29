Наталья Сергунина: столичное Правительство и Ассоциация галерей договорились развивать московский арт-рынок

Москва
29 января 2021

Большой импульс развитию арт-рынка российской столицы должно придать соглашение о сотрудничестве, которое на текущей неделе заключили московское Правительство и Ассоциация галерей (в нее сейчас входят 17 частных коммерческих галерей). Как заявила вице-мэр мегаполиса Наталья Сергунина, совместная работа сторон по развитию арт-рынка поможет использовать дополнительные инструменты для его роста. Представителям отрасли будет предоставлена поддержка от города с продвижением проектов, экспертным и информационным сопровождением. Об этом информирует ТАСС.

В своем комментарии вице-мэр рассказала, какую совместную работу столичного Правительства и Ассоциации галерей предусматривает подписанное ими соглашение. Так, стороны займутся проведением конференций и выставок, разработкой и реализацией программ для бизнеса в креативных индустриях, исследовательской деятельностью, — сообщила она.

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