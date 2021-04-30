Наталья Боева провела личный прием граждан

Общество
30 апреля 2021

Во время региональной недели депутат Госдумы встретилась с жителями своего округа в станице Каневской.

К парламентарию обратилась жительница станицы Стародеревянковской Анна Рогожина. Недавно в населенном пункте построили новый водопровод. Женщина попросила депутата помочь с подключением ее дома, так как у местной жительницы не было денег оплатить эту услугу. Наталья Боева оказала Анне Рогожиной финансовую помощь.

Также к депутату обратилась Юлия Мордвинова – мама Назара, мальчика с мышечной дистрофией. Женщина рассказала, что сыну нужны специальный ингалятор и аппарат искусственного дыхания. Парламентарий направила обращение министру здравоохранения Краснодарского края Евгению Филиппову с просьбой помочь приобрести дорогостоящее оборудование.

— Иногда вопросы, с которыми ко мне приходят люди, можно решить за один день. Но некоторые требуют серьезной проработки с местными властями и профильными ведомствами. Это занимает время, но в итоге как правило все проблемы удается решить. Личные приемы не только позволяют оказать адресную помощь конкретным людям, но и собрать материал для обсуждения на краевом и федеральном уровне, — прокомментировала итоги приема Наталья Боева.

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