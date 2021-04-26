Наталья Боева: «Сегодня жители Кубани сами определяют территории для формирования городской среды»

С 26 апреля на Кубани началось голосование за парки и скверы, которые будут благоустраивать в 2022 году. Депутат Госдумы Наталья Боева призвала жителей своего округа активно участвовать в голосовании и напомнила, какие территории уже привели в порядок.

Выбирать зеленые зоны для благоустройства будут с 26 апреля по 30 мая на сайте 23.gorodsreda.ru. Для участия нужно зарегистрироваться на Госуслугах, выбрать общественную территорию или дизайн-проект благоустройства. Результаты голосования опубликуют после 30 мая.

Реконструировать парки и скверы будут по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». По словам Натальи Боевой, сегодня это одна из крупнейших госпрограмм в стране, которая направлена на развитие села.

— В 2019 году в станице Крыловской по федеральному проекту реконструировали центральный парк, потратили больше 40 млн рублей. Я как депутат контролировала эту работу. В итоге жители получили новую благоустроенную зеленую зону, где сегодня гуляют семьи с детьми, пенсионеры, молодежь занимается спортом, — напомнила Наталья Боева.

В 2020 году в станице Староминской отремонтировали парк им. 30-летия Победы. После реконструкции здесь появились новые прогулочные дорожки, велодорожки, сцена, детская и спортивная площадки. В парке установили скамейки, урны, фонари, площадку для катания на скейтбордах и многое другое. Всего на реконструкцию выделили около 15,3 млн рублей.

— Работы по благоустройству зеленых зон в моем округе будут проводить и дальше. Сегодня люди сами выбирают территории для формирования комфортной городской среды. Я прошу жителей своего округа активно участвовать в голосовании и смотреть, что именно предлагают построить в вашем населенном пункте. Если жителям нужен новый скейт-парк, каток или детская площадка на конкретной территории, у них должна быть возможность сообщить об этом, а местные власти обязаны отреагировать, — сказала Наталья Боева.

Он добавила, что благодаря федеральному проекту сельские территории за последние несколько лет значительно преобразились.

— Результаты работы видят сами жители. Уверена, что в ближайшие годы жизнь в малых городах и станицах станет еще более комфортной и привлекательной для молодежи, — подытожила Наталья Боева.