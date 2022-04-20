Наталья Сергунина: В Москве вдвое выросла востребованность электронных госуслуг для бизнеса

Юридические лица и индивидуальные предприниматели воспользовались онлайн-услугами и сервисами на столичном портале mos.ru свыше двух миллионов раз по итогам прошедшего года.

Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, отметив, что это вдвое больше, чем годом ранее. Наиболее востребованными у представителей бизнеса остаются услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и транспорта. Сергунина рассказала:

«Онлайн-формат получения услуг экономит предпринимателям время, позволяя сосредоточиться на развитии своего дела. В прошлом году компании и ИП воспользовались возможностями цифровой экосистемы Москвы свыше двух миллионов раз. По сравнению с 2020 годом этот показатель вырос вдвое. Число полезных услуг и сервисов на mos.ru постоянно увеличивается. Сегодня там можно подать заявку на субсидию, оформить лицензию или отправить документы для регистрации бизнеса».

Вице- мэр отметила, что на mos.ru доступно более 200 услуг и сервисов для предпринимателей, а общее количество зарегистрированных корпоративных личных кабинетов превышает 420 тысяч. По числу обращений в 2021 году среди столичных бизнесменов лидировал сервис сверки финансово-лицевых счетов Департамента городского имущества — им воспользовались около 950 тысяч раз.

«Сервис предназначен как для арендаторов городской недвижимости, так и для покупателей нежилых помещений. Он дает возможность оперативно получить основные сведения о финансово-лицевых счетах, например, об актуальной ставке арендной платы и зачисленных платежах, получить детализацию операций по счету за выбранный период, запросить акт сверки расчетов. В 2021 году сервис модернизировали, в результате у бизнесменов появилась возможность оплачивать счета напрямую через mos.ru. С начала 2022 года предприниматели воспользовались им уже более 327 тысяч раз», — рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На втором месте по популярности — услуга оформления пропусков на въезд грузового транспорта, ей воспользовались больше 600 тысяч раз. В список самых востребованных услуг также вошли онлайн-запись на прием к специалистам Москомэкспертизы, подача заявки на проведение контрольно-геодезической съемки, оформление ордеров на проведение земляных работ, предоставление торгового места на ярмарках выходного дня, регистрация самоходной техники и получение разрешения на таксомоторную деятельность. Этими услугами воспользовались в общей сложности около 300 тысяч раз.