Наталья Волохатых: точка невозврата, пункт назначения, где изменится жизнь

Как пройти критические точки невозврата, кризис, депрессию и не попасть в психологическую клинику? Главное — вовремя признать проблему. И начать её решать. Всё у вас получится)

В авиации есть такой термин ‘— точка невозврата’, когда лётчик, попавший в патовую ситуацию, принимает решение вернуться. Если он продолжит движение вперёд, пути назад больше не будет.

В психологии это работает немного иначе, хотя сходство, безусловно, есть. Всё в жизни когда-нибудь заканчивается, это естественный и закономерный процесс. Но наши ошибочные действия в какой-то момент могут привести к его нарушению. Последствия могут быть непредсказуемыми: крах бизнеса, распад семьи, потеря привычного окружения. Преодоление точки невозврата всегда очень опасно. Однако вернуться в привычную зону комфорта уже невозможно.

Как выглядит пресловутая ‘точка’

Это рядовые, казалось бы, события, бессчётное число раз происходившие в этом подлунном мире: ударили друга в запале ссоры, выгнали из дома непутёвую дочь, уволили бестолкового сотрудника.

Но жить спокойно дальше не получается. Постоянно преследуют мысли: друг когда-то спас вас; дочь вы упустили сами; у бывшего работника больная мать на руках…

Вы начинаете исправлять:

Просите у друга прощения — и он прощает.

Находите дочь, зовёте обратно — она возвращается.

Восстанавливаете бывшего подчинённого, даёте денег на лечение матери — полный успех.

Но на самом деле исправить можно, а отменить — нельзя. То, что произошло, словно ‘застревает’ в вашем сознании.

Как это выглядит: симптомы

Что поначалу чувствует человек, прошедший точку невозврата? Представьте, ничего хорошего. Ничего, хоть отдалённо напоминающего облегчение. Он растерян: вроде бы всё по-прежнему, две руки, две ноги, каждое утро встаёт солнце, каждый вечер — ужин и ложимся спать.

Но почему становится не по себе? Вы всё знаете, всё понимаете, но ничего изменить не можете, вот почему. И тогда срабатывают на полную негативные драйверы:

упёртость;

всезнайство;

боязнь нового.

В результате вы продолжаете существовать в ситуации, где импульса для жизни уже нет. И вот-вот научитесь, образно говоря, дышать без воздуха.

В палатах психологических клиник очень много таких «умельцев». Кто-то нашёл в себе силы и сам пришёл за помощью к специалистам. А кого-то родственники вытащили из петли. Если вы не хотите составить компанию пациентам специализированного стационара, придётся принять соответствующие меры.

Как же быть?

В большинстве случаев без помощи профессионалов в этой ситуации не обойтись. Но сильный духом человек может и сам довольно многое сделать для себя. Ключевое здесь — ‘сильный духом’.

Итак, вот краткая пошаговая инструкция:

Прекратите искать виноватых. Признайте проблему. Трудно, больно, но придётся. Придётся согласиться с тем, что ваша жизнь, ваш микромир и вы сами уже никогда не будете такими, как раньше. Можно даже погрустить по этому поводу, поплакать, но — обязательно попрощаться. Так даже лучше: эмоции помогут вам адаптироваться к следующему этапу жизни. А теперь придётся заняться поиском и созиданием: нового способа существования, новых взглядов и оценок, своего нового ‘я’.

У каждого из нас в той или иной момент случается вот эта тягостная ситуация, где выбор выглядит так: «уйти нельзя остаться». Постарайтесь как можно быстрее определить для себя, насколько вам по силам выбраться из трясины. Не бойтесь рассказывать о том, что вас беспокоит: родным, друзьям, психотерапевту. И помните вывод из старой индейской притчи: побеждает то, что будешь кормить.

Наталья Волохатых, эксперт по целеполаганию, тайм-менеджменту, расширению зоны комфорта. Наставник по созданию авторских уникальных проектов. Президент Ассоциации спорта, красоты и здоровья Пермского края. Соучредитель охранного агентства «Сатурн-безопасность». Автор, идеолог Академии новых возможностей «Я – Счастье». Организатор Трансформационного клуба «Успех во всём».