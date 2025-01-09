Наушники Timekettle W4 Pro Earbuds с Babel OS запустили двусторонний перевод разговоров в режиме реального времени

Компания Timekettle, мировой лидер в области коммуникационных технологий на базе искусственного интеллекта, представила усовершенствованные наушники W4 Pro Earbuds с функцией двунаправленного вызова. Благодаря своей первой запатентованной программной системе, также анонсированной на выставке CES, Babel OS, новые наушники W4 Pro устанавливают новый стандарт для межъязыковой коммуникации, предлагая бесперебойный двусторонний перевод в режиме реального времени во время телефонных и видеозвонков на любой коммуникационной платформе.

Недавно запущенная функция позволяет осуществлять двусторонний перевод для упрощения межъязыковых разговоров через любое телекоммуникационное приложение или традиционную телефонную систему. Он обеспечивает двунаправленные синхронные переводы без нарушения качества исходной речи.

Пользователи активируют режим перевода, просто надев наушники W4 Pro во время звонка, что не требует дополнительных действий со стороны другой стороны, таких как установка приложений, программного обеспечения или специализированного оборудования для перевода.

Наушники W4 Pro Earbuds, теперь оснащенные Babel OS, обеспечивают беспрецедентную функциональность при переводе в реальном времени. Поддерживая более 40 языков и 93 акцента, эти усовершенствованные наушники обеспечивают перевод, похожий на естественный.

Основанные на технологии HybridComm от Timekettle, наушники W4 Pro предлагают оптимизированный пользовательский интерфейс с задержкой всего 3–5 секунд после прослушивания оригинальной речи. Конструкция также предполагает немного более громкие переведенные голоса по сравнению с оригиналами, чтобы повысить четкость без помех. Благодаря эргономичному дизайну с открытыми ушами, обеспечивающему комфорт при длительном использовании, передовая технология искусственного интеллекта обеспечивает точность перевода до 95%, обеспечивая точную и естественную связь. Наушники предлагают различные режимы, адаптированные к различным сценариям: режим «один на один»: поделитесь наушником с другим человеком для перевода в режиме реального времени во время личных бесед; режим прослушивания и воспроизведения: записывайте аудио через мобильное приложение и получайте переводы, которые можно воспроизвести позже; режим переключения на разговор: говорите в наушник, и ваша переведенная речь будет транслироваться через динамик вашего телефона, идеально подходит для встреч или презентаций.

Еще одной отличительной особенностью W4 Pro является возможность резюмирования на основе искусственного интеллекта. Во время звонков наушники фиксируют и отображают все произнесенные слова и переводы на мобильных устройствах в режиме реального времени. После завершения звонка они быстро генерируют подробные протоколы совещаний, которыми можно мгновенно поделиться, что значительно повышает эффективность рабочего процесса.

«Благодаря усовершенствованным W4 Pro и Babel OS мы создали решение, которое не только устраняет языковые пробелы, но и переопределяет глобальные стандарты связи. Функция двустороннего одновременного вызова меняет правила игры, предлагая реалистичное и бесперебойное общение на разных языках», — сказал Леал Тиан (Leal Tian), основатель и генеральный директор Timekettle.