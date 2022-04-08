Назван самый популярный подержанный автомобиль в России

Специалисты сервиса avtocod.ru проанализировали статистику проверок истории автомобилей в марте 2022 года. По результатам анализа, отечественная Lada Priora стала самыми популярными подержанным автомобилем в России.

Чаще всего, по данным сервиса Автокод, потенциальные покупатели интересуются такими машинами как: Kia Rio, Hyundai Solaris и Toyota Camry. При этом самым востребованным на российской «вторичке» остается популярная отечественная модель Lada Priora. Lada Granta, ВАЗ-2114, ВАЗ-2110 и ВАЗ-2107 также входят в топ-10 самых проверяемых автомобилей этой весны.

«Несмотря на то, что количество предложений на вторичном рынке авто снизилось почти на 30%, спрос на подержанные машины остается достаточно высоким. В связи с этим мы наблюдаем ощутимый рост цен. Такая ситуация сохранится на рынке в ближайшие несколько месяцев», — дают прогноз в сервисе по проверке и подбору авто с пробегом «Автокод».

В свою очередь, в аналитическом агентстве «Автостат» сообщают, что мартовские продажи автомобилей в 2022 году снизились на 43% в сравнении с тем же месяцем прошлого года. Это худший показатель за последние 15 лет.